G.SKILL lancia nuove RAM serie TridentZ Neo dedicate alle nuove CPU AMD Ryzen 5000

Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Share in Reddit

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco a prestazioni estreme, annuncia le nuove specifiche di memoria DDR4 della serie Trident Z Neo, ottimizzate per i nuovi processori AMD Ryzen 5000.

Dotato di velocità elevatissime fino a DDR4-4000 CL16-19-19-39 32 GB (16 GBx2), latenza estremamente bassa su DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 GB (16 GBx2) e kit ad alta capacità su DDR4- 4000 CL18-22-22-42 64 GB (32 GBx2), questi kit di memoria sono la scelta perfetta per gli appassionati di PC e per i giocatori che cercano di spingere la larghezza di banda della memoria ai limiti estremi dei nuovi processori AMD Ryzen 5000.

Ottimizzato per frequenze estreme, capacità elevate e bassa latenza

Con i miglioramenti del supporto della memoria sull'ultima serie di processori AMD Ryzen 5000, il team di ricerca e sviluppo di G.SKILL cerca sempre di spingere ulteriormente i limiti delle prestazioni e ha ampliato la serie G.SKILL Trident Z Neo con opzioni di prestazioni più elevate, sia che tu stai cercando frequenze estreme, capacità di kit elevate o latenza estremamente bassa.

Ad alta velocità di frequenza di memoria, il Trident Z Neo DDR4-4000 CL16-19-19-39 da 32 GB (16 GBx2) aumenta il supporto della velocità di memoria per le piattaforme AMD a DDR4-4000 dalla generazione precedente di processori. Costruito con componenti Samsung B-die ad alte prestazioni, questo kit di memoria presenta anche una bassa latenza di CL16. Di seguito, questa specifica di memoria può essere vista in esecuzione in rapporto 1: 1 sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero e MSI MEG X570 GODLIKE con i più recenti processori AMD Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X.

Per un'elevata capacità del kit, il kit di memoria Trident Z Neo DDR4-4000 CL18-22-22-42 è disponibile a un incredibile 64 GB (32 GB x 2). Come si vede nello screenshot qui sotto, questo colosso del kit di memoria funziona con un rapporto 1: 1 su ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero e sulla scheda madre MSI MEG X570 GODLIKE con i processori AMD Ryzen 7 5800X e Ryzen 5 5600X.

Spingendo i limiti sulla latenza estremamente bassa, il kit Trident Z Neo DDR4-3800 CL14-16-16-36 32 GB (16 GBx2) è la scelta definitiva per l'alta efficienza. Progettato con componenti Samsung B-die ad alte prestazioni, questo kit può essere visto negli screenshot seguenti in esecuzione con un rapporto di 1: 1 sulla scheda madre ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero con il processore AMD Ryzen 7 5800X.

Disponibilità e specifiche

Questi kit di memoria ultraveloci, ad alta capacità e con latenza estremamente bassa saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale G.SKILL alla fine di novembre 2020. Per un elenco completo delle specifiche rilasciate, consultare la tabella seguente.