G.SKILL mostra le memorie RAM DDR5-8000 in funzione sulla motherboard ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX, raggiunta la velocità DDR5-10000 in overclock con raffreddamento ad aria

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il marchio leader mondiale di memoria per overclocking ad alte prestazioni e componenti per PC, è entusiasta di mostrare le prestazioni estreme della larghezza di banda della memoria DDR5-8000 ad alta frequenza da 32 GB (16 GB x 2) e DDR5-7800 da 32 GB (2 x 16 GB) kit di memoria overcloccati sull'ultimo processore Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX. Lavorando in stretta collaborazione con il team della scheda madre ASUS, un singolo modulo di memoria G.SKILL è stato overcloccato su un incredibile DDR5-10000 sotto raffreddamento ad aria.

Spingendo le prestazioni ad alta larghezza di banda sulla scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX

Dedicato allo sviluppo della memoria DDR5 più veloce possibile sull'ultimo processore Intel Core di 13a generazione e sul chipset Intel Z790, G.SKILL mostra le prestazioni di larghezza di banda della memoria elevata del kit di memoria DDR5-8000 da 32 GB (2x16 GB) su ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX scheda madre.

Gli screenshot seguenti mostrano i kit di memoria DDR5-8000 CL40 da 32 GB (2x16 GB) e DDR5-7800 CL38 da 32 GB (2x16 GB) convalidati su un processore Intel Core i9-13900K e una piattaforma della scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX (BIOS 0702), con il Il kit di memoria DDR5-8000 CL40 da 32 GB (2x16 GB) raggiunge una velocità di lettura della larghezza di banda della memoria di oltre 124 GB/s e una velocità di scrittura di oltre 120 GB/s sul benchmark di memoria AIDA64.

* I risultati del test della larghezza di banda della memoria possono variare a causa di configurazioni hardware, versioni del BIOS, impostazioni di sistema o parametri di test.

Incredibile overclock di memoria DDR5-10000 con raffreddamento ad aria

Insieme all'ultima versione della piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione, ASUS e G.SKILL hanno lavorato a stretto contatto per ottenere un'incredibile velocità di memoria overcloccata DDR5-10000 in modalità single-channel, utilizzando solo il raffreddamento ad aria per la CPU e il modulo DRAM. Ciò è stato ottenuto con la scheda madre ASUS ROG MAXIMUS Z790 APEX e il processore Intel Core i9-13900K. Vedi sotto per uno screenshot della convalida CPU-Z e fai clic sul seguente collegamento per ulteriori dettagli sulla convalida: https://valid.x86.fr/fzec4f