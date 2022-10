G.SKILL offre memorie RAM fino a DDR5-7800 dedicate alle CPU Intel Core di 13a generazione e la piattaforma Z790

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., il marchio leader mondiale di memoria con overclocking ad alte prestazioni e componenti per PC, è lieta di annunciare le nuove specifiche DRAM DDR5 con prestazioni di overclocking estremo fino a DDR5-7800 sotto la famiglia Trident Z5. Progettate per l'uso con l'ultimo processore desktop Intel Core di 13a generazione e la piattaforma di chipset Intel Z790, queste nuove specifiche di punta segnano una nuova era di prestazioni DDR5.

Prestazioni di overclock estreme con DDR5-7800

Spingendo le prestazioni della memoria ai limiti dell'ultimo processore desktop Intel Core di 13a generazione e della piattaforma chipset Intel Z790, G.SKILL annuncia nuove specifiche di memoria DDR5 fino a una velocità incredibile di DDR5-7800 a CL38 con 32 GB (2x16 GB) capacità del kit, sotto la famiglia di punta Trident Z5. Fare riferimento allo screenshot qui sotto per vedere il kit di memoria DDR5-7800 convalidato sul processore desktop Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex:

Pronto per l'overclock su DDR5-7600

Per coloro che non vedono l'ora di iniziare con prestazioni di memoria di overclock elevate sulla piattaforma di elaborazione più recente, il kit di memoria G.SKILL DDR5-7600 CL36-46-46-121 da 32 GB (2x16 GB) è ora elencato su alcuni rivenditori e ha stato anche convalidato nell'ambito del programma Intel XMP 3.0. Fare riferimento allo screenshot di convalida di seguito per vedere il kit di memoria DDR5-7600 testato con il processore desktop Intel Core i9-13900K e la scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Hero. Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitare la pagina del prodotto G.SKILL all'indirizzo: https://www.gskill.com/product/165/374/1665644764/F5-7600J3646G16GX2-TZ5RK

Kit ad alta capacità 64 GB (2x32 GB) a DDR5-7400

Per coloro che cercano una maggiore capacità del kit a 64 GB (2x32 GB), G.SKILL sta spingendo la velocità della memoria di overclock a un incredibile DDR5-7400. Si prega di vedere lo screenshot qui sotto per vedere il kit di memoria DDR5-7400 ad alta capacità da 64 GB (2x32 GB) convalidato sul processore desktop Intel Core i9-13900K e sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex:

DDR5-8000 CL38 Tech Demo: il potenziale di overclocking della memoria DDR5

Dedicato allo sviluppo di kit di memoria per l'overclocking sempre più veloci, G.SKILL sta spingendo i confini del potenziale di overclocking della memoria con l'ultima piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione. A titolo di dimostrazione tecnica, G.SKILL sta rivelando il raggiungimento di un kit di memoria DDR5-8000 2x16 GB eccezionale e ultraveloce che funziona con un timing a bassa latenza di CL38-48-48-125 con il desktop Intel Core i9-13900K processore e scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex. Fare riferimento allo screenshot qui sotto per vedere la memoria DDR5-8000 testata in Memtest:

Nuove specifiche Trident Z5 per piattaforma Z790

La linea di prodotti della serie Trident è sinonimo di prestazioni overclockate degne di nota e queste nuove aggiunte non fanno eccezione. Destinate all'uso con l'ultimo processore desktop Intel Core di 13a generazione e la piattaforma di chipset Intel Z790, queste nuove specifiche delle serie Trident Z5 RGB e Trident Z5 offrono opzioni ad alta capacità o ad alta frequenza. Vedere un elenco di specifiche DRAM di seguito:

Supporto e disponibilità di Intel XMP 3.0

Supportando i profili di overclocking della memoria Intel XMP 3.0 per un facile overclocking tramite il BIOS della scheda madre, queste nuove specifiche di memoria per la piattaforma desktop Intel Core di 13a generazione saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale di G.SKILL.