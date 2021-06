G.SKILL presenta i kit RAM Trident Z Royal Elite da 32GB a bassa latenza (CL14) fino a DDR4-4000

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è entusiasta di annunciare la disponibilità dell'ultima serie di memorie Trident Z Royal Elite, con velocità/latenze di DDR4-4000 CL14-15-15-35 e DDR4-3600 CL14-14-14-34.

Realizzate con circuiti integrati B-die Samsung da 8 Gb per ottenere questi tempi di latenza incredibilmente bassi, queste nuove specifiche di memoria DDR4 sono la scelta ideale per creare una potente workstation o il sistema di gioco definitivo.

Massimizzazione delle prestazioni a bassa latenza su moduli da 16 GB ad alta velocità

G.SKILL è dedicato allo sviluppo di kit di memoria ad alta velocità e bassa latenza per sistemi PC ad alte prestazioni e ottenere una latenza CL14 estremamente bassa su moduli di memoria dual-rank ad alta velocità non è un'impresa facile. Creato con i circuiti integrati Samsung B-die, G.SKILL sta lanciando l'incredibile specifica di memoria DDR4-4000 CL14-15-15-35 con moduli da 16 GB per una capacità del kit da 32 GB (16 GB x 2). Di seguito è riportato uno screenshot che mostra il kit di memoria sulla scheda madre ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI con il processore Intel Core i7-11700KF.

Alzando l'asticella dei kit CL14-14-14 a bassa latenza ai kit DDR4-3600

Dal lancio della prima specifica DDR4-3200 CL14-14-14-34 al mondo nel 2015, la domanda è cresciuta per un kit di memoria dalle prestazioni ancora più elevate con la stessa bassa latenza. G.SKILL è orgogliosa di annunciare il rilascio di DDR4-3600 CL14-14-14-34 con capacità del kit che vanno da 16 GB (8 GB x 2) fino a 128 GB (16 GB x 8), rendendo questa specifica di memoria il kit di memoria definitivo per workstation o PC di produttività . Di seguito è riportato uno screenshot che mostra il kit di memoria in esecuzione sulla scheda madre ASUS ROG ZENITH II EXTREME e sul processore AMD Ryzen Threadripper 3960X.

Per un elenco completo delle specifiche, fare riferimento alla tabella sottostante:

Disponibilità

Queste specifiche di memoria ad altissima velocità e bassa latenza della serie Trident Z Royal Elite saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale di G.SKILL a giugno 2021.