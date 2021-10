G.SKILL presenta le nuove RAM DDR5 serie Ripjaws S5 Low-Profile

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, annuncia la serie Ripjaws S5, un nuovissimo kit di memoria DDR5 a basso profilo e ad alte prestazioni progettato per l'ultima DDR5- piattaforma abilitata.

Ogni Ripjaws S5 è creato con circuiti integrati di memoria ad alte prestazioni schermati a mano che sono stati sottoposti a severi test delle prestazioni G.SKILL per fornire le migliori prestazioni, compatibilità e stabilità. Disponibile in nero opaco o bianco opaco, il design di Ripjaws S5 è la soluzione ideale per qualsiasi build PC per giocatori, appassionati e modder che cercano la perfetta trinità di velocità, capacità e stile.

Sperimenta prestazioni eccezionali

Basata su decenni di esperienza nello sviluppo di memorie ad alte prestazioni, la serie di memorie G.SKILL Ripjaws S5 DDR5 è progettata con circuiti integrati schermati a mano di alta qualità, progettati per prestazioni ad alta velocità e testati per la compatibilità con un'ampia gamma di DDR5- schede madri abilitate. Al momento del lancio, Ripjaws S5 è disponibile fino alla velocità di memoria DDR5-6000, rendendolo la scelta ideale per sperimentare le alte prestazioni della memoria DDR5 di nuova generazione.

Super-velocità con stile

La serie Ripjaws S5 di nuova generazione adotta un design cromatico minimalista ispirato alle classiche strisce e griglie da corsa, disponibile in nero opaco o bianco opaco per adattarsi a un'ampia varietà di temi di costruzione del PC.

Design a basso profilo da 33 mm

Caratterizzata da un'altezza a basso profilo di soli 33 mm, la memoria Ripjaws S5 è la scelta ideale per build mini-ITX compatte o sistemi con grandi dispositivi di raffreddamento della CPU.

Sbloccare una maggiore capacità con la memoria DDR5

La memoria DDR5 è progettata per supportare una maggiore capacità del modulo, a partire da 16 GB per modulo e fino a 128 GB per modulo. Ciò sblocca limiti di capacità più elevati per un flusso di lavoro più fluido su carichi di lavoro impegnativi, come la creazione di contenuti, l'editing video, il rendering delle animazioni e l'elaborazione scientifica.

Disponibilità e specifiche

Queste specifiche di memoria ad alta velocità saranno disponibili tramite i partner di distribuzione mondiale di G.SKILL a novembre 2021. Per un elenco delle specifiche, vedere la tabella seguente: