G.SKILL Trident Z5 batte il record mondiale DDR5-8704 con ASUS ROG Z690 APEX

G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., leader mondiale nella produzione di memorie e periferiche di gioco dalle prestazioni estreme, è entusiasta di rivendicare un altro record mondiale, in stretta collaborazione con il team di schede madri ASUS ROG, per la frequenza di memoria più veloce di un incredibile DDR5-8704.

Questa incredibile impresa è stata ottenuta con la memoria G.SKILL Trident Z5 DDR5 sull'ultimo processore Intel Core i7-12700KF e scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 APEX.

Nuovo record mondiale di frequenza di memoria Extreme OC

Rivendicando il record mondiale per la frequenza di memoria più veloce con l'ultima memoria DDR5, G.SKILL e ASUS hanno lavorato a stretto contatto per ottenere un incredibile DDR5-8704, utilizzando azoto liquido per raffreddare il sistema a temperature sotto lo zero. Solidificando la memoria DDR5 come il nuovo standard di prestazioni estreme, questo record mondiale di frequenza di memoria è stato raggiunto con la nuova memoria RGB Trident Z5 sulla scheda madre ASUS ROG Maximus Z690 APEX.

Ecco uno screenshot del record mondiale, ottenuto dall'overclocker estremo "hocayu":

Per ulteriori informazioni su questo nuovo record mondiale di frequenza di memoria, visitare l'invio su hwbot.org all'indirizzo: https://valid.x86.fr/nsis5i

