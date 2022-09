Game Wave Festival cambia le date per ospitare le Grand Finals del Nordic Game Discovery Contest

Il Game Wave Festival (GWF) ha annunciato nuove date per l'evento. Si svolgerà dal 28 al 29 novembre a Tallinn, in Estonia, presso il Tallink Spa & Conference Hotel. Oltre alle nuove date, il Game Wave Festival è orgoglioso di ospitare le semifinali baltiche del Nordic Game Discovery Contest (NGDC) che portano alle Grand Finals dell'NGDC.

"Abbiamo cambiato le date della conferenza perché abbiamo avuto l'opportunità unica di ospitare per la prima volta nella regione baltica la sesta stagione NGDC: Special Qualifier e le NGDC Grand Finals" — afferma Ints Viksna, presidente del consiglio di amministrazione del Latvian Technological Center.

Il Game Wave Festival è un evento commerciale, educativo e di intrattenimento per i professionisti dell'industria del gioco. Si è svolto per la prima volta con grande successo nel settembre 2021 a Jūrmala, in Lettonia, e ha visto la partecipazione di oltre 270 partecipanti provenienti da 25 paesi.

Il festival è principalmente B2B, tuttavia, è progettato per evitare la "rigidità" che a volte hanno questi tipi di eventi catturando l'atmosfera divertente e rilassata. GWF è abbastanza grande da avere una panoramica delle principali tendenze nella regione nordica e baltica, e abbastanza piccolo da fare amicizia con tutti i partecipanti: le amicizie che stringerai in GWF ti seguiranno per tutta la vita.

Partecipa al The Game Wave Festival per provare quanto segue:

Un sacco di utili workshop, società di giochi, esposizione di arte, tecnologia e istruzione, opportunità di presentazione e incontri di lavoro.

La conferenza e gli eventi interattivi sono divisi in 5 tracce: General, Art (visual, udial, haptics), Unreal Engine e XR.

La piattaforma di matchmaking online B2Match per la prenotazione degli incontri sarà disponibile per tutti i partecipanti durante i giorni della conferenza dal 28 al 29 novembre più un giorno dopo la conferenza online.

Presentazione del mentore della fase iniziale per chiunque non sia pronto per altri campi, ma sia ancora disposto ad allenarsi, testare il proprio prototipo e ottenere feedback. I jammer sono i benvenuti.

Semifinali baltiche del Nordic Game Discovery Contest in cui gli sviluppatori di Finlandia, Svezia, Estonia, Lettonia e Lituania possono mostrare i loro giochi a editori ed esperti del settore e competere per un posto nelle Grand Finals del Nordic Game Discovery Contest.

Il Business Party sarà disponibile solo per organizzatori, relatori, partner e titolari di biglietti aziendali.

L'Afterparty sarà disponibile per quasi tutti (tranne per i possessori di biglietti per studenti). Conterrà Marioke, un tavolo da festa e un'area più tranquilla per conversazioni di lavoro.

Registrati al Game Wave Festival: https://www.gamewave.eu/signup

Ulteriori informazioni e registrazione sono disponibili su: https://www.gamewave.eu/