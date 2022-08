505 GAMES annuncia il suo primo showcase, appuntamento 17 Maggio 2022

505 Games annuncia con orgoglio il suo primo showcase, un contenuto video della durata di un'ora dedicato a diversi videogiochi non ancora annunciati, un'analisi più approfondita dei nuovi titoli in arrivo e l’opportunità di conoscere meglio gli sviluppatori.

Lo showcase sarà condotto dal celebre ex presentatore di MTV Patrice Bouédibéla e offrirà molti contenuti inediti e interviste approfondite con alcuni dei team di sviluppo che sono lavoro sui prossimi videogiochi del catalogo 505 Games.

"505 Games è in continua crescita e per noi è molto importante far conoscere al mondo gli straordinari sviluppatori con cui abbiamo il privilegio di collaborare e i nuovi fantastici giochi a cui stanno lavorando", ha affermato Neil Ralley, Presidente di 505 Games, "Questo sarà il nostro primo showcase in assoluto, siamo entusiasti di presentare in anteprima alcuni dei nuovi giochi che abbiamo in cantiere per il 2022 e oltre. Vi aspettiamo online!".

Il primo Showcase di 505 Games verrà trasmesso martedì 17 maggio alle ore 15:00 qui: