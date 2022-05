505 GAMES rivela i nuovi videogiochi della lineup nel suo primo showcase

Il publisher internazionale 505 Games, durante il suo primo showcase, ha rivelato alcuni dei suoi nuovi entusiasmanti videogiochi in arrivo nel 2022/2023..

AMONG THE TROLLS

Among the Trolls è un gioco di avventura e azione in prima persona ambientato nelle misteriose foreste finlandesi. Intraprendi una missione per trovare i tuoi nonni che sono scomparsi nella foresta e impara a sopravvivere nella natura selvaggia... tra i troll.

Per maggiori informazioni visita: https://amongthetrolls.com/

STRAY BLADE

Stray Blade è un gioco di ruolo d'azione in cui il giocatore interpreterà un avventuriero che esplora l'antica valle di Acrea con il tuo dispettoso compagno, il lupo Xhinnon Boji. Scopri la storia di questa valle dimenticata e padroneggia i poteri dei tre Metalli Acreani per riportare l'equilibrio in un mondo devastato dalla guerra. Stray Blade sarà disponibile nel 2023 per PC (via Steam ed Epic), PS5 e Xbox Series X|S. Includi ora Stray Blade nella tua wishlist!

Per maggiori informazioni visita: https://stray-blade.com/

MIASMA CHRONICLES

Dai creatori di Mutant Year Zero: Road to Eden, arriva una indimenticabile avventura tattica meravigliosamente realizzata. Intraprendi una missione in una landa desolata post-apocalittica, dilaniata da una forza selvaggia conosciuta solo come "Miasma", e svela gli oscuri segreti che stanno devastando il pianeta. Includi ora Miasma Chronicles nella tua wishlist Steam, Epic Games, Xbox e PlayStation.

Per maggiori informazioni visita: https://505games.com/games/miasma-chronicles