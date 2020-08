Gaming a velocità 5G, i cittadini di San Pietroburgo potranno testare il 5G di Beeline per un mese

Beeline, Nokia e Qualcomm Technologies Inc. hanno annunciato il lancio della rete 5G pilota presso l'area portuale SevKabel di San Pietroburgo. I cittadini presenti avranno l'opportunità di testare le capacità della rete 5G attraverso un'esperienza di realtà virtuale o un gioco online realizzato dal cloud service Beeline Gaming.

Questa sarà la prima rete 5G pilota di lunga durata di Beeline a San Pietroburgo disponibile per i consumatori. La rete pilota di Beeline è realizzata utilizzando le apparecchiature commerciali di Nokia, compreso il modulo di sistema, i sistemi di antenna 5G AirScale e un router 5G/WiFi (CPE) supportato dal sistema Modem-RF Qualcomm Snapdragon X55 5G. Per la dimostrazione delle capacità delle reti 5G a San Pietroburgo Beeline ha ricevuto una deroga temporanea per l'utilizzo della banda mmWave (26-28 GHz).

"La tecnologia 5G mmWave offrirà significativi vantaggi ai consumatori e rappresenta una rivoluzione nella connettività mobile: non solo apporta enormi miglioramenti alle velocità di download, ma riduce anche in modo significativo la latenza, abilitando esperienze di gioco online, multiplayer e interattive finora impossibili sui dispositivi mobili. La piattaforma mobile Snapdragon 5G di Qualcomm ha tutto ciò di cui gli utenti hanno bisogno per poter ottenere esperienze di gaming dai livelli qualitativi inediti, inclusi video HDR, rendering veloce e sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G", commenta Yulia Klebanova, Vice President of Business Development, Qualcomm Europe, Inc.