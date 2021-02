GeForce NOW compie un anno dal debutto, al via i festeggiamenti

Come preannunciato, questo non è un giovedì qualunque: il nostro servizio di cloud gaming GeForce NOW compie un anno, dopo aver portato il mondo del PC gaming a milioni di giocatori in tutto il mondo anche su dispositivi che non erano compatibili.

Questo anniversario, molto significativo per tutti noi, coincide anche con l’appuntamento più importante dei giovedì GFN. Difatti, oggi annunciamo i giochi che arriveranno su GeForce NOW nel mese di febbraio insieme ai 13 titoli disponibili a partire da questa settimana, tra cui le nuove uscite: Apex Legends Season 8 (già disponibile), Valheim e Werewolf: The Apocalypse - Earthblood.

È chiaro che questi nuovi titoli necessitano di uno spazio per esprimersi al meglio, è per questo motivo che nell'ultimo anno abbiamo esteso GeForce NOW ai Chromebook, ai dispositivi Android, iPhone e iPad.

Inoltre, da oggi estendiamo il supporto del servizio a PC e Mac via browser Chrome (visitare play.geforcenow.com per giocare istantaneamente) così come per i Mac basati sul chip Apple M1 (nota bene: ancora tramite Rosetta, ma ufficialmente supportati).

Per festeggiare insieme, abbiamo il piacere di condividere con voi alcuni degli highlight dello streaming sulla nostra piattaforma, tra cui il numero di ore giocate, i momenti catturati con NVIDIA Highlights e molto altro ancora!

Un anno di puro streaming

GeForce NOW cattura per i suoi giocatori i momenti del gioco più memorabili. Grazie a NVIDIA Highlights, i membri hanno catturato automaticamente oltre 130 milioni di attimi gloriosi.

Questi momenti strabilianti sono il risultato delle 175 milioni di ore trasmesse in streaming nel corso dell'ultimo anno. 3 milioni di queste ore derivano dallo streaming con RTX ON dalla sola Night City dal lancio di Cyberpunk 2077 avvenuto a dicembre.

Abbracciando altre piattaforme

A partire da oggi, il supporto in beta per il browser Chrome arriva su PC Windows e macOS, in questo modo i membri avranno la possibilità di accedere a GeForce NOW istantaneamente dal loro browser su più dispositivi. Le applicazioni native su ogni piattaforma continuano a fornire la migliore esperienza e funzionalità, ma ora il gioco diventa ancora più conveniente e accessibile. Per iniziare, vai su Chrome e subito dopo su play.geforcenow.com. Poi, accedi semplicemente con il tuo account e sarai libero di giocare.

La nostra ultima release del client, disponibile per il download da oggi, aggiunge anche il supporto ufficiale per i Mac con il nuovo chip Apple M1 tramite Rosetta 2. I prodotti Apple con il nuovo chip vi chiederanno di installare Rosetta, se non l'avete fatto in precedenza, prima di installare l'app GeForce NOW.

I giovedì di febbraio all’insegna di GFN

Il mese di febbraio porta con sé più di 30 giochi su GeForce NOW, tra cui i 13 di questa settimana. Tra i titoli caldi del mese troverete: Apex Legends Season 8, Valheim, Werewolf: The Apocalypse - Earthblood, e la demo di Outriders, di Square Enix.

Di seguito la lista completa dei giochi (i titoli in grassetto saranno disponibili a partire da questo giovedì GFN 4 febbraio):

Apex Legends Season 8 (Origin e Steam) Blue Fire (Steam) Code2040 (Steam) Curious Expedition 2 (Steam) Magicka 2 (Steam) Might & Magic Heroes V: Tribes of East (Steam) Mini Ninjas (Steam) Order of Battle: World War II (Steam) Path of Wuxia (in lingua inglese su Steam) Secret World Legends (Steam) Valheim (Steam) Warhammer 40,000 Gladius Relics of War (Epic Games Store) Werewolf: The Apocalypse – Earthblood (Epic Games Store) Art of Rally Darkest Hour: A Hearts of Iron Game Day of Infamy Everspace Farm Manager 2018 Farmer's Dynasty Lara Croft and the Temple of Osiris Lumberjack's Dynasty Observer: System Redux Outriders demo Project Highrise Rise of Industry Sniper: Ghost Warrior 2 South Park: The Fractured But Whole South Park: The Stick of Truth The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III Thea 2: The Shattering

Questi sono i titoli e le novità attualmente previste ma esattamente come è accaduto il mese scorso – con il lancio di Hitman 3, The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere Program e Neon Abyss - ci saranno probabilmente alcune aggiunte a sorpresa anche nel mese di febbraio.

E ancora... Happy Birthday GeForce NOW!