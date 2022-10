GeForce NOW garantisce lo streaming dei giochi per PC ad alta risoluzione e 120 FPS sui primi Chromebook per il cloud gaming al mondo

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA conferma il suo costante impegno nel rendere GeForce NOW fruibile su un numero ancora maggiore di dispositivi supportati con il supporto ora dei nuovi Chromebook, i primi portatili costruiti su misura per il cloud gaming.

Questi nuovi Chromebook per il cloud gaming - l'Acer Chromebook 516 GE, l'ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e il Lenovo Ideapad Gaming Chromebook – sono dotati di display ad alta frequenza di aggiornamento e ad alta risoluzione, tastiere da gioco, connettività WiFi 6 veloce e un audio super coinvolgente. Inoltre, con l'iscrizione a GeForce NOW RTX 3080, i giocatori potranno trasmettere istantaneamente oltre 1.400 giochi per PC dalla libreria GeForce NOW fino a 1600p a 120 FPS. Tutti i prodotti vengono inoltre forniti con un abbonamento gratuito di tre mesi a GeForce NOW RTX 3080, la nostra offerta migliore in termini di prestazioni.

Inoltre, i membri con abbonamento GeForce NOW RTX 3080 potranno giocare in streaming ai loro giochi per PC preferiti fino a 1600p e 120FPS da browser Chrome: un nuovo aggiornamento rispetto alla possibilità di trasmettere fino a 1440p e 120FPS in un browser Chrome. In aggiunta, segnaliamo la Closed Beta per Warhammer 40.000: Darktide - I giocatori che hanno effettuato il preordine su Steam possono avere un primo assaggio del gioco con un periodo di Closed Beta, che durerà dal 14 al 16 ottobre.

Infine, date un'occhiata agli 11 nuovi giochi disponibili in streaming questa settimana per i membri di GeForce NOW: