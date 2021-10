GeForce NOW: grazie a NVIDIA ogni dispositivo supporterà Crysis Remastered!

Questo GFN Thursday arriva per celebrare la trasformazione di vecchi Mac, PC di scarse prestazioni e tanti altri dispositivi in impianti da gaming perfetti, pronti per Crysis Remastered.

A partire da oggi, le versioni Steam ed Epic Games Store di Crysis Remastered si uniscono a GeForce NOW. E da domani, Crysis Remastered Trilogy su Epic Games Store sarà disponibile in streaming dal cloud direttamente sui dispositivi dei membri.

I membri Founders e Priority potranno giocare sia a Crysis Remastered che a Crysis Remastered Trilogy con lo straordinario supporto per RTX ON e DLSS, al fine di ottenere la migliore qualità grafica su quasi tutti i loro dispositivi.

I titoli Crysis Remastered sono solo alcuni dei sette giochi che si uniscono alla libreria di GeForce NOW questa settimana.

Di seguito la lista completa: