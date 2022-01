GeForce NOW, l'aggiornamento 2.0.37 introduce tante novità

Anno nuovo, opzioni nuove! Questo giovedì annunciamo agli utenti GFN la possibilità di usufruire delle novità in arrivo sul servizio grazie all’aggiornamento GeForce NOW 2.0.37 di gennaio che include:

3 nuove opzioni di upscaling per la risoluzione

AI Enhanced - può essere attivata giocando su PC con selezionate GPU NVIDIA e SHIELD TV; sfrutta un modello di rete neurale addestrato insieme alla nitidezza dell'immagine per un aspetto molto più naturale Enhanced - fornisce un upscale di qualità superiore rispetto a Standard Standard - abilitato per impostazione predefinita e ha un impatto minimo sulle prestazioni del sistema

Personalizzazioni per gli streamer

Regolazione di alcune delle impostazioni di qualità dello streaming possono ora essere effettuate in sessione utilizzando l'overlay GeForce NOW in-game

Migliorata l'esperienza di streaming su play.geforcenow.com per il web assegnando la risoluzione di streaming ideale per i dispositivi che non sono in grado di decodificare ad alto bitrate di streaming

Inoltre, l’app GeForce NOW è ufficialmente uscita dalla beta e, di conseguenza, GeForce NOW è ora disponibile sulle TV LG! I proprietari dei modelli di TV LG 2021 in 4K - tra cui OLED, QNED, NanoCell e UHD TV - possono ora scaricare l'app GeForce NOW attraverso l’LG Content Store.

Per celebrare il lancio completo dell'app e l'espansione dei dispositivi supportati da GeForce NOW, chi acquisterà prodotti LG - dal 1° febbraio al 27 marzo - negli Stati Uniti, otterrà in bundle ben sei mesi di Priority membership al servizio. Le date di inizio e la disponibilità della promozione variano a seconda della regione, termini e condizioni.

I membri possono anche sbizzarrirsi grazie ai cinque ultimi titoli in arrivo su GeForce NOW questa settimana, di seguito la lista completa: