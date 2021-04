GeForce NOW, le novità di Aprile tra cui Outriders

E' arrivato un altro giovedì all'insegna di #GFN portando con sé tanti nuovi titoli alla libreria GeForce NOW, 13 giochi nello specifico tra cui la versione finale di OUTRIDERS - in arrivo altri 21 titoli nel corso del mese di aprile.

In occasione del primo giovedì del mese, GeForce NOW condivide con i suoi membri tutti i giochi di cui potrebbero godere durante il mese che arriveranno sulla libreria cloud-streaming, insieme all'impegno costante legato ai lanci settimanali. I membri di GeForce NOW potranno giocare a questi fantastici titoli attraverso i loro negozi digitali preferiti su qualsiasi dispositivo supportato - PC, Mac, Chromebook, iOS, Android o Android TV. Grazie al nostro continuo impegno nel portare sulla piattaforma nuovi giochi ogni settimana, troverete sempre un nuovo mondo da esplorare, dei quesiti da risolvere o una partita da vincere e ad aprile sono in arrivo tantissimi giochi coinvolgenti ed entusiasmanti!

Di seguito la lista completa dei giochi rilasciati oggi, più un elenco di tutti i titoli che arriveranno su GeForce NOW nel corso del mese.

GFN Thursday – giochi presenti sulla piattaforma a partire dal oggi, 01/04:

OUTRIDERS (lancio su Epic Games Store e Steam)

Narita Boy (lancio su Steam, 30 marzo)

Tales of the Neon Sea (Gratuito su Epic Games Store, dal 1°all'8 aprile)

A-Train PC Classic (Steam)

Endzone - A World Apart (Steam)

Forts (Steam)

Might & Magic X Legacy (Ubisoft Connect)

Mr. Prepper (Steam)

Nine Parchments (Steam)

Re:ZERO -Starting Life in Another World- The Prophecy of the Throne (Steam)

Rhythm Doctor (Steam)

Shadowrun: Hong Kong - Extended Edition (Steam)

Styx: Master of Shadows (Steam)

Altri giochi in arrivo ad aprile: