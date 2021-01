GeForce NOW: Ritorna l’appuntamento del giovedì con The Medium, la demo di Immortals Fenyx Rising, Dyson Sphere e molto altro!

NVIDIA reintroduce oggi il consueto appuntamento del giovedì con GeForce Now. Vi starete sicuramente chiedendo cosa sia questo nuovo appuntamento del giovedì con GFN, e in che modo si differenzia da ciò che stavamo già portando avanti.

Bravi, ottime domande. Il GFN del giovedì è la dimostrazione della nostra continua volontà di portare grandi titoli per PC e aggiornamenti di servizio ai nostri membri ogni settimana. Si tratta di un appuntamento che avevamo già stabilito ma adesso c'è molta più enfasi; inoltre, coincide con il lancio del nostro blog GeForce NOW, tutti quanti potranno visitarlo ogni giovedì per scoprire tutte le novità del cloud, tra cui giochi, funzioni esclusive e notizie.

Allora, perché i giovedì?

Da quando abbiamo lanciato GeForce NOW - quasi un anno fa, abbiamo scoperto che molti dei nostri titoli più amati sono stati lanciati o hanno rilasciato importanti aggiornamenti di stagione il giovedì - e noi puntiamo a supportare questi lanci da subito dopo il loro rilascio. Ci impegniamo molto per supportare il lancio di questi nuovi contenuti il giovedì, insieme agli aggiornamenti che vengono distribuiti ai membri attraverso tutti i nostri data center, in tutti i paesi.

È anche una bella opportunità per i nostri membri che amano sapere – in tempo reale - cosa sta arrivando nella libreria di GeForce NOW, per pianificare le loro sessioni di gioco in vista del fine settimana. Inoltre, il primo giovedì del mese l'appuntamento GFN sarà più intenso perché condivideremo i giochi che prevediamo di aggiungere su GeForce NOW nel corso di tutto il mese.

Tuttavia, l'elenco potrebbe non comprendere esattamente tutti i giochi che escono durante quel mese perché, come sapete, le cose procedono velocemente e ci saranno sempre delle belle sorprese per i nostri gamer. Per esempio, a gennaio abbiamo condiviso con voi che 23 giochi sarebbero arrivati su GeForce NOW, ma HITMAN 3 ed Everspace 2 si sono aggiunti in corsa e abbiamo deciso di inserirli nella nostra libreria di giochi ugualmente!

In sintesi, continueremo ad aggiungere nuovi titoli ogni settimana, ma il primo giovedì GFN del mese vi darà un'anticipazione dei titoli che troverete sicuramente nel corso del mese.

Siamo finalmente arrivati alla parte migliore. Questo giovedì GFN siamo felici di dare il benvenuto ai lanci di The Medium con RTX e DLSS, alla demo di Immortals Fenyx Rising e a Dyson Sphere Program, che ha guadagnato rapidamente molta popolarità a partire dal lancio della settimana scorsa.

The Medium (Steam & Epic Games Store)

I membri Founder potranno giocare con RTX ON e scoprire un oscuro mistero che solo un medium sarà in grado di risolvere. Viaggiando troverai un resort comunista abbandonato, usa le tue uniche abilità mentali per scoprire i segreti più inquietanti che si celano lì dentro, risolvi i puzzle della doppia realtà, sopravvivi agli incontri con spiriti sinistri ed esplora due realtà simultaneamente. Demo di Immortals Fenyx Rising (Ubisoft Connect & Epic Games Store)

In questa demo gratuita di Ubisoft, potrai giocare nei panni di Fenyx, un semidio alato, con l'obiettivo di salvare gli dei greci e la loro casa da una maledizione oscura. Affronta bestie mitologiche, padroneggia i leggendari poteri degli dei e sconfiggi Tifone, il titano più letale della mitologia greca, in un'epica lotta tra i secoli. A partire da oggi, i membri che possiedono il gioco completo e il Season Pass potranno anche giocare al nuovo Immortals Fenyx Rising DLC, A New God. Dyson Sphere Program (Steam)

Costruisci il più grande impero industriale intergalattico in questo gioco di strategia di simulazione spaziale! Sfrutta il potere delle stelle, raccogli le risorse, pianifica e progetta le linee di produzione e sviluppa il tuo impero interstellare a partire da un piccolo laboratorio spaziale fino a costruire un impero in tutta la galassia.

Di seguito l'elenco completo dei giochi che si aggiungono oggi a GFN - in arrivo questa settimana.

Ci vediamo la prossima settimana per uno scoppiettante appuntamento del giovedì con GFN - edizione anniversario!