GeForce NOW Thursday torna con 15 nuovi titoli

Questa settimana sarà particolarmente gratificante per gli utenti GeForce NOW, con 15 giochi aggiunti al servizio, tanti nuovi contenuti - incluso il supporto RTX e DLSS - e un esclusivo GeForce NOW Reward.

Spunti di lettura:

Nvidia GeForce Now, il "Cloud Gaming" alla prova dei fatti nel 2021

Nvidia GeForce NOW, nuove soluzioni di abbonamento e tante altre novità

È tempo di premi

Uno dei vantaggi di essere un membro di GeForce NOW è avere accesso a premi esclusivi come giochi gratuiti, l’accesso a contenuti unici, sconti e altro ancora. Questa settimana, gli utenti Geforce NOW avranno l'opportunità di sbloccare il raro vestito Noble Oasis dal gioco Spellbreak . Questa ricompensa per Spellbreak è l'ultimo di una serie di vantaggi per i membri GeForce NOW che comprende premi per Discord, ARK: Survival Evolved, Hyperscape, Warface, Warframe e molto altro.

E non finisce qui! I membri di GeForce NOW riceveranno anche aggiornamenti ad alcuni giochi sotto forma di nuove espansioni o supporto RTX. Ad esempio, Mortal Shell ottiene il supporto RTX, mentre Medieval Dynasty e Observer System Redux ottengono il supporto DLSS per migliorare la qualità dell'immagine mantenendo gli stessi framerate.

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo questa settimana:

• Nigate Tale (rilascio in giornata su Steam , 12 aprile) - attualmente disponibile con uno sconto del 15% fino al 18 aprile

• AO Tennis 2 (Steam)

• Beholder 2 (Steam)

• Far Cry 2: Fortune’s Edition (Epic Games Store)

• Outriders (Epic Games Store)

• Postal 4: No Regrets (Steam)

• Sheltered (Steam)

• Shio (Steam)

• Tomb Raider IV: The Last Revelation (Steam)

• Torchlight (Steam)

• Torchlight III (Steam)

• Trine: Enchanted Edition (Steam)

• Vigil: The Longest Night (Steam)

• Werewolf: The Apocalypse - Heart of the Forest (Steam)

• Yes, Your Grace (Steam)