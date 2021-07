GeForce NOW, un grande traguardo: in arrivo sul servizio il 1.000° gioco per PC!

Questo giovedì #GFN è l’occasione perfetta per annunciare un grande traguardo raggiunto dal nostro amato GeForce NOW: con 13 nuovi giochi in arrivo, il servizio di cloud game-streaming di NVIDIA offrirà ai membri l'accesso immediato a oltre 1.000 giochi per PC!

Grazie alla presenza di 1.000 titoli nella libreria di GeForce NOW, c'è davvero un gioco perfetto per ogni utente.

Una delle domande più frequenti della community riguarda la possibilità di offrire ai membri una selezione di giochi inclusi al momento dell’iscrizione. Tutti i membri hanno infatti accesso a quasi 100 dei più popolari giochi free-to-play. Questo è uno dei vantaggi che rendono unico il servizio, grazie alla possibilità di collegare i giocatori alle loro librerie di giochi.

GFN Thursday è sinonimo di impegno nel portare gli ultimissimi giochi, gli aggiornamenti e le nuove funzionalità ai nostri membri. Il traguardo, segnato dai 1.000 giochi, sancisce questa promessa: NVIDIA è riuscita a portare a bordo più di 500 giochi da quando il servizio è uscito dalla beta, meno di 18 mesi fa.

Ma la parte migliore deve ancora arrivare!

I giochi al centro di tutto

Il traguardo di 1.000 giochi su GFN è stato possibile grazie alla collaborazione di oltre 300 partner d’eccezione – un insieme dei migliori sviluppatori di giochi per PC tra cui Riot Games, Bungie, Paradox Interactive, Epic Games, Square Enix, Deep Silver e tanti altri.

Questi sviluppatori hanno scelto GeForce NOW per lo streaming dei loro giochi - dimostrando di credere nella nostra stessa filosofia: i giocatori dovrebbero essere connessi ai loro giochi attraverso un servizio aperto di cloud-gaming. Il numero di partner che si unisce al servizio cresce sempre più con l’appuntamento del giovedì #GFN.

Con 1.000 giochi a disposizione nella libreria GeForce NOW, ci sono infinite scelte di streaming per i membri, versioni ufficiali di giochi per PC che possiedono già nei negozi come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect e GOG.COM.

Tra i titoli più gettonati dell'enorme libreria di giochi:

Per un'avventura indimenticabile, i membri possono giocare a The Witcher 3: Game of the Year Edition, ASTRONEER, o successi storici come Assassin's Creed Odyssey e Crusader Kings III. Hanno la possibilità di giocare con gli amici a titoli popolari come Destiny 2, Valheim, OUTRIDERS, Rocket League e Counter-Strike: Global Offensive. Possono anche giocare a titoli con atmosfere spettrali con giochi come Dead by Daylight, Outlast, Phasmophobia, 7 Days to Die e Dying Light. Infine, i membri con abbonamento Priority e Founder possono vivere la migliore esperienza di gioco grazie a RTX ON in Control, Shadow of the Tomb Raider, o Cyberpunk 2077, per giochi con alta qualità cinematografica.

Fantasy, azione, giochi di ruolo, sparatutto, fantascienza, stealth, competitivi, a turni, giochi di carte e molto altro - c'è letteralmente ogni genere di gaming tra le oltre 1.000 opzioni su GeForce NOW.

Non è finita qui

Tra i nuovi arrivati di questa settimana su GeForce NOW vi è il gioco di simulazione di gestione, The Immortal Mayor (Steam), il gioco di avventura, Lost at Sea (Steam), l'azione RPG, Alchemist Adventure (Steam) e l'esperienza di azione ed esplorazione single-player, Retro Machina (Steam).

Di seguito la lista completa dei giochi in arrivo questa settimana: