GELID presenta ASTRA, nuovi Extension Cable con retro-illuminazione ARGB

GELID Solutions presenta l'ultima serie di cavi di prolunga ARGB serie ASTRA, con illuminazione sofisticata e cablaggio a manicotto singolo multistrato 18 AWG, un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

ASTRA viene fornito con lo speciale modulo in fibra ottica intrecciata e 24 LED RGB ultra luminosi (16 LED RGB nella versione con cavo a 8 pin / 16 pin) che vantano un'illuminazione RGB incredibilmente vivida. È semplicissimo da installare, anche facile da flettere e piegare, e il cavo assemblato è realizzato su misura per uno spessore di soli 20 mm per garantire una connettività senza problemi alla scheda madre e alla GPU.

Il cablaggio del cavo è costruito su fili di rame 18 AWG e trasporta una guaina singola multistrato per fornire una maggiore affidabilità, una migliore resistenza al calore e una migliore efficienza energetica. ASTRA è dotato di ARGB Sync tramite i due cavi ARGB a 3 pin integrati e supporta tutte le moderne schede madri con funzioni RGB indirizzabili: ASUS, Gigabyte, MSI o ASRock.

Puoi utilizzare qualsiasi preset di illuminazione o progettare i tuoi effetti di bagliore vivaci con il software ARGB compatibile. Inoltre, i cavi ARGB integrati sono completati da connettori a margherita e cappucci protettivi per facilitare la connettività all'interno del PC.

“Anche i cavi possono farcela! Con la serie ASTRA ottieni la soluzione definitiva che presenta una spettacolare illuminazione RGB, supporta i severi requisiti di alimentazione delle ultime CPU e GPU e garantisce un'erogazione affidabile di potenza per le tue piattaforme di gioco", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

Le prolunghe ASTRA sono ora disponibili e fornite con le seguenti opzioni: