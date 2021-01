GELID presenta GLINT, dissipatore RGB per SSD M.2 2280

L'innovatore tecnologico GELID Solutions presenta l'ultimo kit di raffreddamento per le unità a stato solido M.2 Tipo 2280, un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER. GLINT è progettato per raffreddare il tuo SSD M.2 in modo efficiente e aumentare le prestazioni dell'unità.

Aiuta a mantenere le temperature entro l'intervallo normale in qualsiasi carico di lavoro o scenario di utilizzo, migliora l'integrità dei dati e impedisce l'attivazione della limitazione termica. GLINT utilizza il sottile dissipatore di calore in alluminio e i pad termici appositamente predisposti per migliorare il raffreddamento e mantenere temperature di esercizio notevolmente inferiori per i circuiti integrati di memoria e altri componenti elettronici dell'SSD di tipo M.2.

Il dissipatore di calore è inoltre fissato dal coperchio inferiore e da 4 viti di montaggio per una manipolazione sicura e una migliore dissipazione del calore. Inoltre, GLINT è completato da il modulo ARGB che vanta 5 LED ultra luminosi e supporta tutte le principali schede madri: ASUS, Gigabyte, MSI o ASRock.

È possibile creare e sincronizzare facilmente effetti luminosi vivaci tramite il software RGB preferito o programmare i LED tramite un controller ARGB esterno. GLINT è caratterizzato da un'installazione rapida e si adatta a tutti gli SSD M.2 Type 2280 standard nelle applicazioni desktop. GLINT è conforme a RoHS e WEEE e offre una garanzia di 2 anni.

“GLINT rende il tuo SSD fresco, veloce e brillante. Fornisce un raffreddamento eccezionale, aiuta ad aumentare al massimo le prestazioni, aumenta la durata delle unità SSD e il tutto con una vivida illuminazione RGB integrata a bordo ", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

GLINT è ora disponibile e ha un prezzo consigliato di 15,99 USD o 14,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.