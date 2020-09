GELID presenta i mousepad serie NOVA RGB per i videogiocatori

L'innovatore tecnologico GELID Solutions presenta l'ultima serie di tappetini per mouse da gioco con funzionalità ottimizzate precisione di tracciamento del mouse e illuminazione RGB migliorata. NOVA è un prodotto di GELID Solutions, ed è disponibile in due taglie: NOVA S (350x250mm Small Size) e NOVA XL (800x300mm Extra Large Size) - per adattarsi al meglio a mouse e tastiere.

Viene fornito con il Soft perfettamente progettato Superficie in microfibra e fornisce precisione e ottimizzazione del tracciamento puntuale sia per l'alta velocità che per controlli a bassa velocità che supportano ugualmente tutti i tipi di sensori del mouse. La superficie superiore è in microfibra tessuto in polipropilene che respinge eventuali fuoriuscite e può essere pulito facilmente.

La base in gomma antiscivolo va per mantenere una planarità stabile su tutta la superficie ed eliminare scivolamenti o spazzate sulla mano rapida movimenti durante i momenti cruciali del gioco. NOVA vanta anche retroilluminazione perimetrale RGB con 14 impostazioni di illuminazione vivide e controlli senza interruzioni tramite il modulo RGB integrato. Supporta lo standard Connessione USB Plug & Play compatibile con qualsiasi sistema PC dotato di porte USB 2.0. Nessun driver speciale pacchetto o software richiesto. NOVA è conforme a RoHS e WEEE e offre una garanzia di 2 anni.

“Quando si tratta di giochi, un tappetino per mouse ben adattato è indispensabile per ogni appassionato giocatore. Il nostro NOVA è qui per aiutarti e darti una superficie di tracciamento perfetta per i pixel, una base in gomma antiscivolo e RGB plug-n-play modulo con preset multicolore. Inoltre, puoi scegliere tra le due taglie più adatte al tuo tastiere e mouse", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

NOVA è ora disponibile e ha un prezzo consigliato di:

20 USD o 17 Euro per NOVA S (taglia piccola)

25 USD o 21 euro per NOVA XL (taglia extra large)

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.