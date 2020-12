GELID presenta ICEBERRY, All-in-One Cooling Kit per il Raspberry Pi 4

L'innovatore tecnologico GELID Solutions svela l'ultimo kit di raffreddamento con un comodo alloggiamento e un raffreddamento migliorato per il microcomputer Raspberry Pi 4, ICEBERRY, un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

L'ICEBERRY è progettato per prevenire il surriscaldamento di Raspberry Pi 4, migliorare le sue prestazioni ed eliminare i problemi di throttling termico. È risaputo che Raspberry Pi 4 tende a surriscaldarsi sotto carico elevato nel caso in cui non venga applicato alcun raffreddamento aggiuntivo. Le temperature possono salire fino a 80 ° C e oltre, il che a sua volta innesca l'attivazione del throttling termico e porta a prestazioni notevolmente degradate.

L'ICEBERRY aiuta a risolvere questo problema. Viene fornito con un modulo ventola dissipatore di calore ottimizzato che vanta la ventola ad alto flusso d'aria da 50 mm e il sottile dissipatore di calore in alluminio con ingombro allargato che si diffonde su tutta la superficie del PCB Raspberry Pi 4 per migliorare la dissipazione del calore. La custodia in alluminio appositamente realizzata riduce le temperature e ospita un comodo alloggiamento per Raspberry Pi 4.

I pad termici GP-Extreme pretagliati coprono i componenti che generano calore - SoC e RAM Memory IC - e adattano un'interfaccia termica altamente efficiente per trasferire il calore al modulo dissipatore di calore-ventola. Il case in alluminio porta anche prese d'aria laterali per migliorare il flusso d'aria. Tutte le porte e gli slot I / O come la porta di alimentazione USB-C, le porte micro-HDMI, la porta audio, le porte USB, lo slot del display e altri sono facilmente accessibili. Inoltre, sono forniti anche l'accesso alla scheda microSD e il passthrough del cavo della fotocamera.

“ICEBERRY porta in tavola una soluzione di raffreddamento definitiva. È realizzato per adattarsi perfettamente al microcomputer Raspberry Pi 4 e aiuta a mantenere le temperature entro l'intervallo normale in qualsiasi carico di lavoro o scenario di utilizzo. Puoi persino overcloccare e aumentare le prestazioni del tuo Raspberry Pi 4! ", Ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

ICEBERRY, conforme a RoHS e WEEE e offre una garanzia di 2 anni, è ora disponibile e ha un prezzo consigliato di 21,99 USD o 19,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.