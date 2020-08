GELID presenta STELLA, nuova ventola Dual Ring ARGB

L'innovatore tecnologico GELID Solutions presenta l'ultima ventola per case da 120 mm con sofisticate luci LED Dual Ring Addressable RGB (ARGB) e tecniche di raffreddamento avanzate. STELLA è un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

STELLA introduce una miscela perfetta di tecnologie di prim'ordine e design vivace. Viene fornita con 8 LED ARGB montati su hub e 16 LED ARGB indipendenti montati sul telaio per illuminare l'elegante illuminazione a doppio anello e creare spettacolari effetti RGB. La ventola vanta anche un doppio cuscinetto a sfera che migliora la meccanica e garantisce un funzionamento ultra-durevole, e presenta la nuova girante ottimizzata a flusso d'aria elevato per fornire un raffreddamento migliorato.

Il circuito integrato PWM accuratamente progettato, una parte fondamentale di STELLA, elimina qualsiasi rumore di clic. Inoltre, l'intelligente GELID PWM (Pulse Width Module) aziona la ventola in un intervallo di velocità esteso da 500 RPM a 1600 RPM, mantiene costantemente silenziosa la ventola ma accelera la velocità ogni volta che è necessario un flusso d'aria più elevato. La ventola è conforme a RoHS e WEEE e offre una garanzia di 3 anni.

“STELLA è stato creato per giocatori, modder e appassionati di RGB. Il design vivace, la struttura robusta e il funzionamento a bassa rumorosità lo rendono un dispositivo perfetto per illuminare il tuo sistema con luci RGB stellari", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

Le ventole STELLA sono disponibili ad un prezzo consigliato di 9,99 USD o 8,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.