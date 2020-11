GELID Solutions presenta AMBER5, nuovo Controller ARGB a 5 canali

L'innovatore tecnologico GELID Solutions presenta il più recente controller ARGB remoto RF a 5 canali AMBER5, un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

AMBER5 controlla fino a 5 ventole, strisce o altri dispositivi Addressable RGB (ARGB) e ne vanta 366 preset di illuminazione vivaci che abbracciano una raccolta accuratamente selezionata di modalità RGB pre-programmate e effetti dinamici.

Viene fornito con il telecomando RF (radiofrequenza) a 21 tasti per fornire affidabilità e telecomando reattivo nel raggio di 8 metri. Per una potenza di uscita stabile, la potenza SATA viene utilizzata la connettività che fornisce fino a 85 W di potenza massima e supporta i dispositivi ARGB con un massimo di a 120 LED a bordo per illuminare e controllare su ogni canale.

AMBER5 supporta anche a passthrough ARGB Sync / Hub Mode tramite il cavo di sincronizzazione ARGB dotato di 3 pin standard Connettore ARGB (ASUS Aura) e connettore VDG (GIGABYTE / AORUS RGB Fusion) compatibile con tutte le moderne schede madri con RGB.

Sei libero di usare i preset del controller o passare al tuo preset personalizzati progettati nel tuo software RGB preferito. AMBER5 può essere installato all'interno o all'esterno il tuo PC in pochi secondi grazie al magnete integrato. Inoltre, lo è anche lo Sticky Pad adesivo incluso per facilitare l'installazione in chassis PC in alluminio o non metallico.

“AMBER5 rende RGB facile e semplice. Funziona in modo completamente remoto e vanta 366 vivide preimpostazioni RGB fuori dalla scatola, non devi essere collegato al software RGB della tua scheda madre per implementarlo effetti di luce spettacolari", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

AMBER5 è ora disponibile e ha un prezzo consigliato di 14,99 USD o 12,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.