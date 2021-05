GELID Solutions presenta il dissipatore GLACIER RGB

L'innovatore tecnologico GELID Solutions presenta l'ultimo dispositivo di raffreddamento per CPU dalle prestazioni eccezionali per CPU AMD e Intel. GLACIER RGB è un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

Il dissipatore di calore a doppia torre di nuova concezione - una parte centrale del GLACIER RGB - viene fornito con il potente set di 6 tubi di calore a U per fornire la distribuzione più efficiente del calore attraverso gli elementi del dissipatore di calore. La struttura a doppia torre del GLACIER RGB fornisce anche un'area di dissipazione allargata per drenare il calore e aiuta a ridurre la resistenza al flusso d'aria.

Inoltre, il nuovo dissipatore introduce la tecnologia Enhanced Heatpipe Direct Contact (EHDC) per garantire un perfetto contatto termico e facilitare il trasferimento di calore tra CPU e heat pipe. Di conseguenza, il GLACIER RGB supporta TDP oltre 220 W e si rende un super eroe CPU Cooler per i giocatori accaniti e gli appassionati di prestazioni.

Una coppia abbinata dei pluripremiati ventilatori STELLA ARGB completa il dissipatore di calore. Ogni ventola porta a bordo 24 LED ARGB ultra luminosi e controllabili in modo indipendente per illuminare l'elegante illuminazione a doppio anello e creare spettacolari effetti RGB. Le ventole vantano anche un doppio cuscinetto a sfere che garantisce un funzionamento durevole e integrano la girante ottimizzata per aumentare il flusso d'aria.

L'intelligente GELID PWM (Pulse Width Module) mantiene costantemente silenziose le ventole ma accelera la velocità ogni volta che è necessario un raffreddamento aggiuntivo. Con i 3 set di supporti per ventole, è possibile installare una terza ventola opzionale per aumentare ulteriormente le prestazioni. Nella confezione è inclusa anche la mescola termica GC-Extreme di grado estremo.

Il kit di montaggio all-in-one per più socket CPU AMD AM2, AM2 +, AM3, AM3 +, AM4, FM1, FM2 e per CPU Intel LGA 775, 1366, 2011, 1155, 1156, 1150, 1151, 1200 socket, così come la piastra posteriore universale per schede madri AMD e Intel e la staffa di protezione della CPU per AMD AM4 sono tutte incluse anche. Il refrigeratore è conforme a RoHS e WEEE e offre una garanzia di 5 anni.

“GLACIER RGB ti garantisce di ottenere il massimo da una soluzione di raffreddamento della CPU. Si adatta perfettamente agli elementi essenziali di cui ogni giocatore ha bisogno - massime prestazioni, facile configurazione, maggiore affidabilità - e rende il tuo impianto di gioco fresco e brillante con una spettacolare illuminazione RGB ", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

Il dissipatore GLACIER RGB è ora disponibile e ha un prezzo consigliato di 59,99 USD o 49,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.