GELID Solutions presenta il pad termico GP-Ultimate 120x20

L'innovatore tecnologico GELID Solutions svela il pad termico GP-Ultimate 120x20 dalle prestazioni eccezionali, un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions GAMER.

Il GP-Ultimate 120x20 è progettato per fornire una perfetta interfaccia termica per trasferire il calore ai dissipatori di calore se installato su PCB con differenze di altezza e superfici irregolari come circuiti integrati DRAM, circuiti integrati VRM,MOSFET di potenza, CI NVRAM e altri componenti SMD ad alta temperatura.

Grazie alla matrice multistrato migliorata, composizione del materiale avanzata e massima resistenza termica da 15 W / mK conducibilità, il GP-Ultimate 120x20 offre le migliori prestazioni della categoria. Non è elettrico conduttivo, non corrosivo, non polimerizzante, non tossico e supporta un intervallo di temperatura di funzionamento estesoDa -60 ° a 220 ° C.

Il GP-Ultimate 120x20 offre un'applicazione senza interruzioni e ha il pad termico dimensioni di 120x20mm con spessore di 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm e 2 mm per adattarsi al meglio al PCB ingrandito superfici di moduli di memoria RAM, circuiti GPU e CPU VRM, SSD di tipo M.2 e altri densamentedispositivi elettronici imballati.

“GP-Ultimate 120x20 fornisce un'arma perfetta per combattere il calore in applicazioni ad alta temperatura e offre adattamento e supporto ottimali per RAM, VRM e SSD di tipo M.2 ", ha affermato Gebhard Scherrer,

Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale, a questa pagina.

Il GP-Ultimate 120x20 è ora disponibile e viene fornito con le seguenti opzioni di pacchetto:

Confezione singola (1 x GP-Ultimate 120x20 inclusa), ha un prezzo consigliato:

Spessore 0,5 mm: 3,50 USD / 3,00 Euro

Spessore 1 mm: 4,50 USD / 3,85 Euro

Spessore 1,5 mm: 5,00 USD / 4,25 Euro

Value Pack (2 x GP-Ultimate 120x20 incluse), ha un prezzo consigliato:

Spessore 0,5 mm: 5,50 USD / 4,65 Euro

Spessore 1 mm: 7,50 USD / 6,35 Euro

Spessore 1,5 mm: 9,50 USD / 8,00 Euro

Spessore 2 mm: USD 15/13 Euro