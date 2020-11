GELID Solutions presenta VOCE, nuovo kit microfono a condensatore USB per live streaming

L'innovatore tecnologico GELID Solutions svela l'ultimo kit microfono a condensatore USB per live streaming, podcast e narrazioni video. Il VOCE è un prodotto della linea di prodotti GELID Solutions LIFESTYLE.

Il VOCE fornisce la soluzione di registrazione audio all-in-one per trasmettere in streaming le tue storie online, creare opere d'arte audio e dare voce ai tuoi podcast e narrazioni video nel modo più coinvolgente. Viene fornito con una serie di accessori professionali che coprono il braccio flessibile, il filtro anti-pop e il parabrezza in schiuma e offre la connettività Plug & Play USB che consente di mettere in funzione il microfono e avviare registrazioni di alta qualità in pochi secondi. Per una riproduzione del suono eccellente e chiara, il VOCE è dotato della capsula del condensatore da 16 mm con diagramma polare cardioide per sopprimere qualsiasi rumore da dietro il microfono.

Grazie al suo circuito elettronico di precisione, il VOCE vanta anche un'elevata sensibilità, un elevato rapporto segnale-rumore e un'ampia risposta in frequenza nella gamma da 20 Hz a 20 kHz, eliminando efficacemente il crossover e le distorsioni armoniche. La frequenza di campionamento 16 bit / 48 kHz è ottimizzata per l'acquisizione vocale e offre compatibilità universale con la maggior parte delle applicazioni audio su desktop, laptop e smartphone. Inoltre, la robusta struttura interamente metallica garantisce una protezione completa del nucleo del microfono e garantisce un ingresso acustico affidabile e un funzionamento durevole.

“VOCE è semplicissimo e facile da iniziare. Offre una qualità del suono eccezionale e, grazie alla sua natura plug & play, non devi essere un ingegnere per goderti i tuoi streaming. Puoi spingere la tua energia nel contenuto, non nella configurazione della registrazione ", ha affermato Gebhard Scherrer, Direttore delle vendite di GELID Solutions Ltd.

VOCE è ora disponibile presso lo store ufficiale di GELID Soltion e rivenditori autorizzati, ad un prezzo consigliato di 53,99 USD o 45,99 Euro.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.