GFN Thursday 31 Marzo, tanti nuovi giochi in arrivo

Il mese di marzo termina con 7 nuovi giochi in streaming disponibili a partire da questa settimana!

Inoltre, ad aprile sono previsti 20 nuovi titoli in arrivo nella libreria di GeForce NOW - e tante altre uscite a sorpresa previste nel corso del mese.

Ma non è finita qui. L'app GeForce NOW è ora disponibile su Chromebook. Anche il cloud sta crescendo, con gli abbonamenti GeForce NOW - Powered by ABYA - Free e Priority disponibili (di nuovo) ma solo per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte in Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Cile.

Di seguito le liste dei giochi disponibili a partire da questa settimana e dal prossimo mese.

I seguenti titoli sono pronti per lo streaming già oggi:

In arrivo ad aprile:

Anno 1404 - History Edition (Steam)

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread (Steam)

Cities in Motion 2 (Steam)

Crawl (Steam)

Cultist Simulator (Steam)

Die After Sunset (Steam)

ELDERBORN (Steam)

EQI (Steam)

Fell Seal: Arbiter’s Mark (Steam)

Flashing Lights - Police, Firefighting, Emergency Services Simulator (Steam)

Galactic Civilizations II: Ultimate Edition (Steam)

Jupiter Hell (Steam)

Offworld Trading Company (Steam)

Ranch Simulator (Steam)

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter (Steam)

SOL CRESTA (Steam)

Star Control: Origins (Steam)

Spirit of the Island (Steam)

Twin Mirror (Steam)

Wobbledogs (Steam)

Oltre ai 27 titoli annunciati a marzo, altri otto sono arrivati sul cloud. Guarda quali sono i giochi aggiuntivi che sono stati aggiunti il mese scorso: