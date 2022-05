GFN Thursday, al debutto lo streaming in 4K per PC e Mac

Questo GFN Thursday arriva con una serie di incredibili aggiornamenti come lo streaming in 4K sulle app per PC e Mac, e lo streaming a 120 FPS su più dispositivi Android a 120Hz, compresi Galaxy S22 e S22 Ultra. In arrivo anche la saga Star Wars con Star Wars Battlefront II, Star Wars Jedi: Fallen Order e Star Wars: Squadrons.

Ricordiamo che gli utenti con abbonamento GeForce NOW RTX 3080 possono giocare in streaming fino alla risoluzione 4K a 60 frame al secondo sulle app native per PC e Mac. Sfruttando il DLSS di NVIDIA nel cloud, lo streaming 4K ottiene una spinta grazie alla rivoluzionaria tecnologia di rendering AI che aumenta le prestazioni grafiche utilizzando processori AI Tensor Core dedicati sulle GPU RTX.

Ma questo non è l'unico aggiornamento di cui i membri di RTX 3080 beneficiano a partire da oggi: nuovi dispositivi supportati a 120Hz in grado di trasmettere a 120 FPS tra cui il Samsung Galaxy S22 e S22 Ultra, il Galaxy Z Fold3 e Flip3, così come il OnePlus 9 Pro.

Ma adesso passiamo alle novità legate ai giochi in arrivo.

GeForce NOW sarà in streaming garantendovi un divertimento intergalattico con tre nuovi giochi da Electronic Arts - tutti in vendita su Steam. Sentite tutta la forza interpretando i personaggi iconici di Star Wars Battlefront II (Steam e Origin), o padroneggiate l'arte della spada laser mentre ricostruite l'ordine Jedi in Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam e Origin). I giocatori potranno anche affrontare il combattimento con i caccia stellari attraverso un'autentica esperienza di pilotaggio in Star Wars: Squadrons (Steam e Origin). Tutti e tre i giochi sono attualmente in vendita su Steam e Origin, così potrai salvare la galassia - e i crediti galattici.

I membri potranno godere dei 27 giochi completi in arrivo nella libreria GeForce NOW nel corso del mese di maggio, con 10 titoli in arrivo proprio questa settimana, pronti per lo streaming già da oggi:

Bakery Simulator (nuovo lancio su Steam)

Oaken (nuovo lancio su Steam)

Dinosaur Fossil Hunter (nuovo lancio su Steam)

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Trek to Yomi (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

Crowns and Pawns: Kingdom of Deceit (nuovo lancio su Steam, 6 maggio)

Frozenheim (Steam)

Star Wars Battlefront II (Steam e Origin)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Steam e Origin)

Star Wars: Squadrons (Steam e Origin)

In arrivo nel mese di maggio: