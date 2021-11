GFN Thursday celebra il lancio di Jurassic World Evolution 2 e Bright Memory: Infinite

Il GFN Thursday di questa settimana è una bomba preistorica con l'uscita di Jurassic World Evolution 2. Diventa anche infinitamente più luminoso con l'uscita di Bright Memory: Infinite. Entrambi i giochi utilizzano le tecnologie NVIDIA RTX e fanno parte dei sei titoli che si uniscono alla libreria GeForce NOW questa settimana.

I membri di GeForce NOW RTX 3080 otterranno la massima esperienza di gioco in cloud per questi titoli e altri ancora. Oltre a RTX ON, potranno trasmettere entrambi i giochi in streaming fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac; e fino a 4K su SHIELD.

Preordini per abbonamenti GeForce NOW RTX 3080 di sei mesi sono attualmente disponibili in Nord America e in Europa per $99.99. Iscriviti oggi per essere tra i primi a sperimentare il gioco di nuova generazione.

La tecnologia di ultima generazione, il cloud streaming

Le GPU GeForce RTX offrono ai giocatori di PC la migliore qualità visiva e i frame rate più elevati. Alimentano anche le tecnologie NVIDIA RTX. E con le GPU di classe GeForce RTX 3080 che si fanno strada nel cloud nei nuovi GeForce NOW SuperPOD, è ora disponibile la piattaforma più avanzata per il ray tracing e l'AI su quasi tutti i dispositivi a bassa potenza.

Il ray-tracing in tempo reale crea la grafica più realistica e immersiva nei giochi supportati, rendendo gli ambienti con una qualità cinematografica. NVIDIA DLSS offre ai giochi un incremento di velocità con una qualità dell'immagine senza compromessi, grazie all'AI avanzata.

Con le iscrizioni di GeForce NOW's Priority e RTX 3080, i giocatori possono trarre vantaggio da queste caratteristiche in numerosi giochi di punta, tra cui nuove uscite come Jurassic World Evolution 2 e Bright Memory: Infinite.

Le prestazioni aggiunte dall'ultima generazione di GPU NVIDIA consentono pure ai membri di GeForce NOW RTX 3080 accesso esclusivo allo streaming fino a 1440p a 120 FPS su PC, 1600p a 120 FPS sulla maggior parte dei MacBook, 1440p a 120 FPS sulla maggior parte degli iMac, 4K HDR a 60 FPS su NVIDIA SHIELD TV e fino a 120 FPS su alcuni dispositivi Android.

Benvenuto in…

Immergetevi in un mondo evoluto grazie a una storia avvincente e originale, sperimentate il caos degli scenari "what-if" dei film iconici Jurassic World e Jurassic Park e scoprite oltre 75 dinosauri impressionanti, compresi nuovissimi rettili volanti e marini. Giocate con il supporto di NVIDIA DLSS questa settimana su GeForce NOW.

GeForce NOW offre al vostro impianto di fascia bassa la potenza necessaria per giocare a Jurassic World Evolution 2 con impostazioni grafiche ancora più elevate grazie a NVIDIA DLSS, in streaming dal cloud.

Abbagliati dalla luce (e dal Ray-Tracing)

YQD-studio, un team di sviluppo individuale che ha rilasciato Bright Memory nel 2020, è tornato con un sequel completo, Bright Memory: Infinite, in streaming dal cloud con RTX ON.

Bright Memory: Infinite combina i generi FPS e azione con una grafica abbagliante, ambientazioni sceniche sorprendenti e azione emozionante. Mescolate e abbinate le competenze e le abilità disponibili per scatenare potenti combo sui nemici. Tagliate le forze avversarie con la spada, o caricate le armi per colpi a distanza, personalizzate con una varietà di munizioni. La scelta è vostra.

I membri Priority e GeForce NOW RTX 3080 possono vivere ogni momento dell'azione nel modo in cui FYQD-studio l'ha pensata, splendidamente renderizzato con riflessi ray-traced, ombre ray-traced, caustiche ray-traced e un abbagliante illuminazione globale RTX. E i membri di GeForce NOW RTX 3080 possono giocare fino a 1440p e 120 FPS su PC e Mac.

Non rimanere a corto di giochi!

Il giovedì del GFN significa sempre più giochi.

I membri possono trovare questi sei nuovi giochi in streaming sul cloud questa settimana:

Bright Memory: Infinite (nuovo lancio su Steam)

Epic Chef (nuovo lancio su Steam)

Jurassic World Evolution 2 (nuovo lancio su Steam ed Epic Games Store)

MapleStory (Steam)

Severed Steel (Steam)

Tale of Immortal (Steam)

- Facciamo ogni sforzo per lanciare i giochi su GeForce NOW il più vicino possibile al loro rilascio, ma, in alcuni casi, i giochi potrebbero non essere disponibili immediatamente.