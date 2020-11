Ghost Recon Breakpoint, il Title Update 3.0.3 arriva il 09 Novembre (2020)

Ubisoft annuncia che il Title Update 3.0.3 di Tom Clancy’s Ghost ReconBreakpoint sarà disponibile dal 9 novembre per PlayStation4, Xbox One e Windows PC, oltre che per Stadia e Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

L’aggiornamento sarà gratuito per tutti i giocatori e introdurrà molti nuovi contenuti per la modalità Ghost Experience, introdotta a marzo del 2020, oltre ad altri contenuti aggiuntivi per i Raid e una serie di miglioramenti all’esperienza furtiva.

L’aggiornamento della Ghost Experience consentirà ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza con alcuni parametri migliorati relativi a furtività e IA. Ora i giocatori potranno infliggere più danni in modalità furtiva e sfruttare l’IA umana migliorata per contrattaccare. Inoltre, l’aggiornamento includerà un comportamento del drone migliorato, la possibilità di trattenere la granata, oltre a un nuovo metodo di distrazione: ora i giocatori potranno lanciare un bossolo per cercare di distrarre i nemici. Infine, i giocatori potranno anche attivare a piacimento la presenza di Terminator o della fazione Ribelle, che vagheranno liberamente nel mondo di gioco.

Il Title Update 3.0.3 includerà anche un aggiornamento dei raid che consentirà ai giocatori di esplorare Golem Island da soli, senza boss e con tanto di obiettivi dedicati attraverso le modalità Facile, Eroica ed Esplorazione solitaria:

Esplorazione solitaria non avrà requisiti di livello per l’equipaggiamento, presenterà nemici di livello normale e non avrà raid contro i boss. Questa modalità avrà 12 nuove pietre miliari di missione e si concentrerà sull’esplorazione, con spostamenti tra i settori migliorati grazie alla maggiore presenza di veicoli e barche.

non avrà requisiti di livello per l’equipaggiamento, presenterà nemici di livello normale e non avrà raid contro i boss. Questa modalità avrà 12 nuove pietre miliari di missione e si concentrerà sull’esplorazione, con spostamenti tra i settori migliorati grazie alla maggiore presenza di veicoli e barche. Livello minaccia: Critico (modalità Hardcore) aumenterà i livelli dei nemici, dando ai giocatori quattro cuori in grado di ricaricarsi e consentendo la rinascita. Inoltre, includerà tre modificatori di gioco ogni settimana. La modalità avrà anche schemi dei boss modificati, più ondate di nemici e tempi di ricarica delle abilità inferiori. Inoltre, quattro nuove armi e cinque titoli saranno aggiunti al bottino come ricompense esclusive.

aumenterà i livelli dei nemici, dando ai giocatori quattro cuori in grado di ricaricarsi e consentendo la rinascita. Inoltre, includerà tre modificatori di gioco ogni settimana. La modalità avrà anche schemi dei boss modificati, più ondate di nemici e tempi di ricarica delle abilità inferiori. Inoltre, quattro nuove armi e cinque titoli saranno aggiunti al bottino come ricompense esclusive. Livello minaccia: Basso (modalità Facile) ridurrà i livelli dei nemici, includendo tempi di rinascita più rapidi per i giocatori e rendendo i nemici visibili sulla mappa. Inoltre, gli schemi dei boss saranno modificati per avere meno nemici nelle ondate, tempi di ricarica delle abilità più lunghi e niente combattimenti contro i boss nella seconda fase. La modalità Facile includerà bottini normali e nessuna cassa unica.

Inoltre, ci sarà un aggiornamento per i progressi delle classi, che vedrà delle ricompense per i progressi nelle classi Assalto, Tiratore scelto, Pantera, Medico, Ingegnere, Echelon e Ricognitore. I progressi nelle classi saranno anche estesi attraverso il grado 20 e includeranno oltre 200 nuove sfide.

Il Title Update 3.0.3 arriva dopo un intero anno di supporto post lancio per Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint e il recente lancio di Episodio 3: Patriota rosso. Si tratta del primo dei due principali aggiornamenti gratuiti annunciati per i prossimi mesi, con un nuovo evento di gioco crossover pianificato per gennaio 2021.

