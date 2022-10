Ghostbusters Spirits Unleashed al debutto, disponibile il trailer di lancio

Ghostbusters: Spirits Unleashed è l'adrenalinico videogioco 4v1 "caccia o infesta" ideato dagli esperti di multiplayer asimmetrici IllFonic, ed è disponibile nella sua versione finale a partire da oggi. Con un rating E (Everyone, quindi per tutti) il gioco supporta il full crossplay su PC/Epic Games Store, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S ed Xbox One, e costerà €39.99.

In Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray e Winston aprono la mitica Firehouse alla nuova generazione di Ghostbusters. Il videogioco permette di giocare 4 contro 1, e i giocatori possono prendere le parti o della nuova squadra di Ghostbusters o un singolo Fantasma.

Un titolo che non solo permette ai giocatori di divertirsi da soli o assieme a quattro amici, ma supporta inoltre una modalità single player sia offline che online, grazie ai personaggi guidati dalla AI. Ma la vera news è che più partite si giocheranno più una storia originale si dipanerà agli occhi dei giocatori (conla presenza di filmati.) Che ci si dedichi alla caccia o a infestare, il gioco è facile da imparare e divertente da giocare!

In Ghostbusters: Spirits Unleashed sono presenti tutte le armi e i gadget più iconici del marchio: dagli Zaini Protonici ai PKE fino alle Trappole per i Fantasmi, sia i fans di lungo corso che i neofiti della saga troveranno di che divertirsi giocando come Ghostbuster. Inoltre, in molti riconosceranno sia la Firehouse che la Libreria dell'Occulto di Ray, la quale nel gioco sarà l'hub di partenza.

Qui infatti i giocatori decideranno le missioni, personalizzeranno i personaggi, si alleneranno a sparare e ad esplorare tutto quanto c'è da conoscere sul tema. Il tutto ascoltando le voci originali di Ray Stantz e Winston Zeddemore, insieme a tanti nuovi amici!

Dettagli del gioco: