GigaByte annuncia la scheda madre Z490 AORUS MASTER WATERFORCE con dissipatore a liquido AiO in bundle

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, leader nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che la nuova scheda madre Z490 AORUS MASTER WATERFORCE si unirà alla linea watercooling Z490 con tecnologia leader a livello mondiale, un design unico al mondo con Liquid Cooler 360 per soddisfare il controllo della temperatura dell'overclocking sui processori Intel Core serie K a 10 core.

Il design dell'alimentazione digitale a 14 fasi, con ogni fase che può contenere fino a 90 ampere, scatena prestazioni estreme e ottimizza la capacità di overclocking sul nuovo processore. Le schede madri GIGABYTE Z490 AORUS utilizzano la tecnologia XTREME MEMORY con un design anti-interferenza per migliorare l'overclocking e la stabilità della memoria. Z490 AORUS MASTER WATERFORCE offre innovazioni come qualità audio top di gamma e I/O ricchi di funzionalità con shield I/O integrato e molto altro, soddisfa tutti i requisiti su prestazioni termiche e del sistema, gestione dell'alimentazione e audio.

La decima generazione di processori Intel Core è stata lanciata sul mercato, migliorata da un massimo di 10 core, 20 thread e 20 MB di cache totali, con un aumento delle prestazioni e TDP predefinito che aumenta fino a 125 watt. Anche il calore in eccesso e il TDP aumentano soprattutto quando si esegue l'overclocking su tutti i core. Molti utenti scelgono il raffreddamento a liquido per dissipare efficacemente il calore in eccesso generato dal funzionamento ad alta velocità e per liberare ulteriormente le prestazioni estreme di overclocking dei processori. Tuttavia gli utenti spesso esitano, poiché il generale raffreddamento a liquido AIO non può coprire la dissipazione del VRM e il monoblocco per processore e area VRM del raffreddamento a liquido aperto è sempre difficile da acquistare separatamente e aumenta la possibilità di invalidare la garanzia. Per offrire agli utenti un'opzione conveniente senza invalidare la garanzia, GIGABYTE ha rilasciato la scheda madre Z490 AORUS MASTER WATERFORCE con un design completamente nuovo che prevede raffreddamento a liquido AIO 360 in grado di dissipare il calore da processore e VRM allo stesso tempo.

È facile assemblare il monoblocco della scheda madre Z490 AORUS MASTER WATERFORCE. Per completare il montaggio, gli utenti devono solo fissare quattro viti come con i sistemi generali di raffreddamento a liquido AIO. Potenziato da una heatpipe a contatto diretto e da un pad di conducibilità termica LAIRD da 7,5 W/mK di nuova generazione, aumenta il contatto tra il VRM e il pad termico che fornisce una conduzione di calore superiore, facendo scendere il calore del 23% rispetto ai design di raffreddamento non liquidi. Il calore in eccesso generato da processori e VRM passa al monoblocco, procedendo alla convezione del calore attraverso l’acqua di raffreddamento e tre serie di cuscinetti a doppia sfera da 120mm, che aumentano l'efficienza di dissipazione del calore. Il logo del falco AORUS con illuminazione RGB sul monoblocco e illuminazione digitale a LED sulle ventole consente la sincronizzazione dell'illuminazione con il sistema o le periferiche, in modo che gli utenti possano mostrare il proprio stile. Con funzionalità e stile, la piastra posteriore in metallo delle schede madri AORUS aggiunge ulteriore robustezza e rigidità alla scheda madre mentre dissipa rapidamente il calore dai componenti posteriori e dal PCB, evitando l'instabilità del sistema causata da sovraccarico.

La scheda madre GIGABYTE Z490 AORUS MASTER WATERFORCE presenta un design di alimentazione digitale a 14 fasi in cui ogni fase può contenere fino a 90 Amp con il design Smart Power Stage, offrendo fino a 1260 Amp per il miglior bilanciamento di potenza per impedire il calo delle prestazioni dei processori da surriscaldamento dei VRM. I connettori di alimentazione di tipo solid-pin in aggiunta ai condensatori al polimero di tantalio migliorano la risposta transitoria del VRM tra carichi alti e bassi per ridurre del 22% le oscillazioni di tensione, fornendo energia più stabile e pura per migliorare la stabilità del processore in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di problemi da overlock causati da alimentazione instabile.

Oltre alla gestione energetica e termica, GIGABYTE Z490 AORUS MASTER WATERFORCE vanta un'impressionante configurazione di memoria con capacità da 32GB per singolo slot. L'esclusiva tecnologia XTREME MEMORY del PCB con design anti-interferenza riduce le interferenze elettromagnetiche, garantendo agli utenti prestazioni di overclocking delle memorie superiori con maggiore stabilità. La funzione di stabilizzazione del segnale dei condensatori ai polimeri di tantalio alla base degli slot di memoria migliora ulteriormente la stabilità della scheda soprattutto quando si overclocca ad alte frequenze XMP, consentendo prestazioni RAM overcloccate a velocità DDR4 5000MHz e superiori, secondo i risultati dei test.

Z490 AORUS MASTER WATERFORCE utilizza PCB di grado PCIe 4.0, slot PCIe, slot M.2 e controller per la massima qualità di larghezza di banda. Per far fronte a questo potenziale collo di bottiglia, la scheda madre Z490 AORUS MASTER WATERFORCE è dotata di Thermal Guard II. Con esclusive regolazioni del meccanismo, il nuovo design brevettato garantisce che entrambi i lati dell'SSD M.2 siano adeguatamente raffreddati per impedire il thermal throttling durante il funzionamento ad alta velocità.

Z490 AORUS MASTER WATERFORCE integra numerose funzioni. La scheda Ethernet Intel da 2,5 Gbps offre una connettività ultraveloce che è 2,5 più veloce di Ethernet Gigabit. Inoltre, la motherboard implementa una scheda di rete Intel WiFi 6 802.11ax e un'antenna intelligente WiFi AORUS per offrire una velocità di trasmissione fino a 2,4 Gbps. La configurazione ultraveloce Ethernet e WiFi offre una configurazione flessibile con connettività internet stabile e ultraveloce. Quando si tratta di audio, GIGABYTE è sempre al top. Z490 AORUS MASTER WATERFORCE utilizza audio ALC 1220-VB e lo abbina ai condensatori audio WIMA FKP2 per fornire audio di alta qualità da studio.

Z490 AORUS MASTER WATERFORCE può facilmente soddisfare le esigenze degli utenti in termini di dissipazione del calore CPU e VRM, ma per quegli utenti che inseguono sistemi di alto livello e più eleganti, la scheda madre di punta Z490 AORUS XTREME WATERFORCE è altamente raccomandata per un sistema di raffreddamento ad acqua open-loop. Z490 AORUS XTREME WATERFORCE si basa su Z490 AORUS XTREME, fornendo potenza estrema, circuito di memoria e design di espansione. Tramite il monoblocco All-In-One AORUS, il calore proveniente dalla CPU, dal chipset e persino dall'SSD M.2 può essere dissipato contemporaneamente. Arricchito da un pad di conducibilità termica LAIRD da 7,5 W/mK extra spesso, il contatto tra VRM, chipset e monoblocco viene aumentato, fornendo una conduzione di calore superiore per evitare l'instabilità dal sovraccarico del sistema. Allo stesso tempo, il look moderno e il doppio design dell'illuminazione RGB digitale incorporato offrono agli appassionati di watercooling un sistema di raffreddamento a liquido esclusivo con uno stile personalizzato.

Le schede madri Z490 AORUS MASTER WATERFORCE e AORUS XTREME WATERFORCE riportano anche le tecnologie preferite dai fan come RGB Fusion con supporto per strisce di illuminazione digitale, tecnologia Smart Fan 5, USB TurboCharger per la ricarica ultraveloce su telefoni, e altre tecnologie. Il BIOS GIGABYTE è stato completamente rinnovato con una nuova interfaccia grafica che visualizza le informazioni chiave su velocità di clock, memoria, dispositivi di archiviazione, stato/impostazioni delle ventole e altre importanti informazioni hardware in modo più intuitivo e user-friendly. Inoltre, la tecnologia Q-Flash Plus consente all'utente di mantenere il BIOS del sistema in un'unità flash USB senza installare CPU, RAM, GPU e altre periferiche.