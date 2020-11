GIGABYTE annuncia le schede grafiche AORUS XTREME GeForce RTX 30 WATERFORCE

GIGABYTE, produttore leader mondiale di hardware premium dedicato al gaming, ha annunciato oggi le ultime schede grafiche GeForce RTX 30 WATERFORCE basate sull'architettura NVIDIA Ampere: AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE WB 24G, AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10G, AORUS GeForce RTX 3090 XTREME WATERFORCE 24G, e AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 10G.

AORUS è il primo produttore al mondo a includere il “Leak Detection” in attesa di brevetto nelle schede grafiche open-loop WATERFORCE WB. Il circuito integrato di rilevamento delle perdite copre l'intero raccordo e il waterblock e può avvisare prontamente gli utenti con una luce lampeggiante al primo segno di perdita, in modo da affrontare la perdita tempestivamente e prevenire danni al sistema.

AORUS WATERFORCE WB è ideale per coloro che desiderano realizzare sistemi di raffreddamento a liquido open-loop. GIGABYTE è specializzata in soluzioni di raffreddamento termico, fornendo una spaziatura ottimale dei canali tra le microalette per un migliore trasferimento di calore dalla GPU tramite flussi d'acqua stabili. Le microalette in rame accorciano anche il percorso di conduzione del calore dalla GPU, in modo che il calore possa essere trasferito rapidamente. Inoltre, cover e backplate di WATERFORCE WB di nuova generazione sono dotate di illuminazione RGB personalizzabile, consentendo agli utenti di creare i propri stili di illuminazione e portare creatività nei sistemi di raffreddamento a liquido.

AORUS GeForce RTX 3090 / 3080 XTREME WATERFORCE

AORUS GeForce RTX 3090/3080 XTREME WATERFORCE, con dispositivi di raffreddamento AIO, sono un ottimo punto di ingresso per gli utenti che cercano prestazioni di prima classe e un'esperienza di gioco silenziosa da una scheda grafica raffreddata a liquido. Le schede sono facili da usare e non richiedono manutenzione. La grande piastra di rame tocca direttamente la GPU, la VRAM e altre parti critiche. In combinazione con tubi di calore, il calore viene trasferito alla zona di raffreddamento a liquido per ottenere una migliore dissipazione.

Rispetto alla dimensione di 120mm, il radiatore in alluminio da 240mm raddoppia la superficie e il volume per una maggiore efficienza termica e le ventole con doppio cuscinetto a sfera 2x120mm rendono la scheda grafica più stabile e fresca con overclock elevati. Sia la cover anteriore che la piastra posteriore delle schede WATERFORCE di nuova generazione sono dotate di illuminazione RGB personalizzabile e le ventole ARGB possono essere regolate in base alle preferenze degli utenti tramite il software RGB FUSION 2.0. Inoltre, il robusto tubo in FEP riduce al minimo la perdita di acqua e ha un'elevata stabilità termica e un'elevata tolleranza alla pressione per migliorare notevolmente la durata del prodotto.

Le 4 varianti di cui sopra sono tutte dotate di 6 uscite video (3xHDMI, 3xDP), supporto software RGB FUSION 2.0, backplate di protezione in metallo, rivestimento PCB di grado aerospaziale a prova di polvere e umidità, materiali di alta qualità Ultra-Durable garanzia estesa per i membri AORUS registrati.

Per maggiori dettagli, visita il sito web ufficiale di GIGABYTE: https://www.gigabyte.com/it/Graphics-Card