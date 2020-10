GIGABYTE AORUS e G2 Esports rinnovano la partnership per il quarto mandato

AORUS, il marchio premium dedicato al gaming di GIGABYTE, è orgogliosa di annunciare una partnership strategica estesa con G2 Esports, una delle organizzazioni di eSport di fama mondiale, per il quarto anno consecutivo. Entrambe le parti hanno deciso di collaborare ancora una volta per quella che è stata una collaborazione di grande successo e non vedono l'ora di rafforzare ulteriormente l'integrazione eSport nel 2021.

Da quando ha unito le forze con l'élite mondiale di eSport nel 2018, AORUS ha fornito desktop e laptop di gioco all'avanguardia alle strutture di formazione di G2 per assistere i giocatori nella crescita e superare le aspettative. Colmando la distanza tra i giocatori e l'hardware, AORUS ha integrato G2 Esports durante le fasi di sviluppo del prodotto per riconoscere e soddisfare ulteriormente le esigenze.

Per commemorare l'integrazione, AORUS ha rilasciato la scheda madre Z490 G2 Edition che incorpora l'iconico logo samurai G2, offrendo allo stesso tempo l'esperienza definitiva di un componente hardware affidabile e di alta qualità per giocatori professionisti e non. Con tre anni di partnership alle spalle, AORUS è entusiasta di continuare a lavorare con i migliori team di eSport per migliorare i prodotti hardware che soddisfano i giocatori di alto livello.

“Dal gioco professionale e ora come CEO di G2 Esports, l'hardware ha giocato una parte integrante del mio successo. AORUS ci ha fornito PC convenienti, stabili e affidabili e dopo 3 anni di collaborazione con successo, il rinnovamento è la naturale evoluzione della nostra partnership. Sono entusiasta di vedere dove lo porteremo in futuro. Finora, è stata una corsa divertente e piacevole in cui ci siamo sentiti come se avessimo giocato un ruolo positivo nel successo di AORUS. Lasciamo che lo spettacolo continui". –Carlos Rodriguez

Anche Eddie Lin, VP del team di comunicazioni di marketing integrato AORUS di GIGABYTE, ha commentato la rinnovata partnership: "Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno. Negli ultimi tre anni, AORUS e G2 hanno formato una grande squadra insieme e hanno realizzato un lavoro incredibile nella creazione di contenuti e nella collaborazione in co-branding per la comunità di eSport. Ora siamo davvero entusiasti di vedere che il nostro forte cameratismo continua. Con così tanti progetti entusiasmanti in programma, non vediamo l'ora di vedere cosa ci riserva il futuro nel 2021. Alziamoci insieme e vinciamo insieme. Team Up. Fight On!”.