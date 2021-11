GIGABYTE AORUS Z690 batte i record di overclock con 8 GHz su CPU i9-12900K

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede video e soluzioni hardware, annuncia oggi che la scheda madre AORUS Z690 TACHYON con l'ultimo processore Intel Core i9 12900K di 12a generazione e dissipazione ad azoto liquido LN2 ha stabilito i record di overclock a livello mondiale di dual 8GHz, ovvero 8000MHz su CPU i9-12900K e 8300MHz su memorie DDR5.

La scheda madre GIGABYTE AORUS Z690 TACHYON progettata da un famoso overclocker è dotata di numerose funzioni pensate esclusivamente per overclock estremi, che promettono agli overclocker punteggi più alti con un funzionamento più semplice, stabilendo il ruolo dominante di GIGABYTE nell'overclocking su schede madri Z690.

"GIGABYTE ha dimostrato la sua determinazione nel voler tornare alle glorie dell'overclock con il lancio della scheda madre AORUS Z590 TACHYON, e il rilascio dello Z690 AORUS TACHYON ha ulteriormente verificato la continuazione del pedigree di overclocking di GIGABYTE sulle schede madri." ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto GIGABYTE Channel Solutions. "AORUS Z690 TACHYON dimostra la forza del dipartimento Ricerca e Sviluppo di GIGABYTE nell'overclocking su LN2 visti i record mondiali che ha stabilito. Utilizzeremo certamente l’AORUS Z690 TACHYON per creare prestazioni di overclock sempre migliori e non vediamo l'ora che gli overclocker di tutto il mondo utilizzino questa scheda madre per battere ancora più record mondiali!”.

GIGABYTE AORUS Z690 TACHYON è progettata da noti overclocker esclusivamente per esigenze di overclocking con la coerenza della generazione precedente e la resistenza e la stabilità ampiamente riconosciute di GIGABYTE. L’AORUS Z690 TACHYON adotta un'alimentazione a 15+1+2 fasi dirette, ognuna delle quali può supportare fino a 105 ampere con il design Smart Power Stage per fornire una gestione completa dell'alimentazione. L'area VRM utilizza una matrice di condensatori al tantalio con una migliore risposta e meno interferenze meccaniche, che permettono di migliorare la stabilità dell'alimentazione energetica e l'overclock.

Inoltre, l'ultima soluzione Reactive Armor utilizza un dissipatore di calore all-in-one integrato in metallo per fornire una capacità di dissipazione del calore maggiore, mentre le alette multiple e la superficie scanalata forniscono un'area di dissipazione più ampia rispetto al design tradizionale. Lo Shielded Memory Routing, i DIMM di memoria SMD e l'impostazione BIOS di overclock della memoria DDR5 migliorano anche la stabilità dell'overclock stesso.