GIGABYTE B550 VISION D in prima linea per la certificazione Thunderbolt 3

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, ha annunciato oggi che B550 VISION D, progettata con tecnologie leader per i creatori di contenuti, è diventata la prima e unica scheda madre AMD B550 al mondo supportata dalla tecnologia Thunderbolt 3. B550 VISION D offre una velocità di trasferimento di 40 Gb/s ed è compatibile con piattaforme PC e MAC, rendendo l'archiviazione dei dati illimitata da piattaforme diverse. Arricchita con funzionalità di rete ultraveloce e sicurezza dei dati, B550 VISION D è certificata per essere la scelta ideale per i creatori di contenuti e gli studi multimediali.

“Negli ultimi anni, i prodotti per PC progettati esclusivamente per i creatori di contenuti sono sempre più lanciati sul mercato, e si aspettano di conquistare una quota oltre il mercato gaming. Ci siamo resi conto che il fattore chiave è offrire funzionalità precise di cui hanno bisogno i creatori”, ha affermato Jackson Hsu, Direttore della Divisione Sviluppo Prodotto di GIGABYTE. “GIGABYTE è leader nel segmento delle schede madri per creatori di contenuti da diversi anni, dalla precedente serie DESIGNARE all'ultima linea di prodotti della serie VISION D, abbiamo introdotto gradualmente la funzione Thunderbolt che è molto importante per i creatori di contenuti. Ereditando le caratteristiche dei multicore, delle prestazioni ottimizzate e della massima velocità di trasferimento, B550 VISION D è in prima linea nel superare le certificazioni Intel Thunderbolt 3, rappresentando come la tecnologia e gli sviluppi precedenti di GIGABYTE beneficiano realmente i consumatori”.

Al fine di fornire ai creatori di contenuti l'esperienza Thunderbolt 3 più completa, la scheda madre GIGABYTE B550 VISION D integra IC Titan Ridge Thunderbolt 3 dall'inizio dello sviluppo del prodotto, che differisce dalla soluzione di espansione di altri concorrenti. Creata con materiali di alta qualità e design esclusivo, B550 VISION D si distingue e supera la rigorosa verifica Thunderbolt 3 per essere la prima scheda madre certificata Thunderbolt 3 tra le serie B550 Creator al mondo.

B550 VISION D è equipaggiata da due set di interfacce USB Type-C con velocità di trasferimento di 40 Gb/s, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle loro creazioni e ai dati senza preoccuparsi che l'accesso a file di grandi dimensioni sia lento. Essendo compatibile con entrambe le piattaforme PC e Mac, l'accesso ai dati durante la condivisione tra dispositivi esterni non comporta più rischi. Arricchita dalla tecnologia Daisy Chain, B550 VISION D può connettersi a varie periferiche con una porta a 6 dispositivi, come dispositivi di archiviazione Thunderbolt 3, display, ecc., offrendo maggiore flessibilità e comodità senza dover gestire linee di collegamento complesse. I creatori di grafica possono anche connettersi con tavolette da disegno per trasformare la propria creatività in tratti, o proiettare il lavoro su un grande schermo per discussioni più dettagliate e modifiche rapide a lavori sofisticati.

Oltre alle interfacce Thunderbolt 3 rigorosamente certificate, GIGABYTE B550 VISION D adotta un design hardware e materiali eccellenti, tra cui un design di alimentazione potenziato, soluzioni termiche ottimizzate, e doppia rete Intel gigabit Ethernet e Wi-Fi 6 wireless, che fornisce archiviazione dei dati ad alta velocità e un’esperienza di rete ultraveloce. Inoltre, B550 VISION D supporta la memoria ECC per il controllo e la correzione istantanei degli errori. Abbinata alla scheda grafica Quadro, B550 VISION D offre risultati di qualità più stabile e accurata fedeli alla creatività originale, eliminando la preoccupazione sulla disparità tra risultato e design originale. GIGABYTE B550 VISION D è la scheda madre perfetta per i creatori che desiderano un accesso ai dati più preciso, più competitivo e più veloce.

