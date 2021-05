GIGABYTE collabora con SQUARE ENIX per offrire il Game Bundle con Outriders

Con l'uscita dell'attesissimo "Outriders", milioni di giocatori hanno acquistato il gioco per provare in prima persona il nuovo titolo ibrido FPS e RPG, mentre molti non vedono l'ora di provarlo. Per ricompensare i giocatori per l’incommensurabile supporto ad AORUS da parte della community, GIGABYTE ha collaborato con SQUARE ENIX per offrire un Game Bundle di Outriders.

D'ora in poi, fino ad esaurimento scorte, i clienti che acquistano un monitor gaming o una scheda madre selezionati AORUS possono riscattare una copia gratuita di Outriders. Con un riscatto facile e veloce al momento della registrazione del prodotto, AORUS consente ai gamer di giocare gratuitamente al nuovo popolare gioco aggiornando le loro piattaforme di gioco.

Per un'esperienza di gioco ottimale, GIGABYTE AORUS da anni fornisce hardware di fascia alta ai giocatori. Grazie al miglior design dell'alimentazione e alla gestione termica delle schede madri AORUS, AORUS è in grado di sbloccare il pieno potenziale dei processori di nuova generazione, consentendo ai giocatori di raggiungere frame rate elevatissimi con le impostazioni più elevate possibili.

Grazie al supporto PCIe 4.0, i giocatori possono divertirsi ancora di più con la larghezza di banda elevata e le prestazioni della CPU ulteriormente migliorate. E con i nuovi gaming monitor AORUS 4K, i pannelli più luminosi e sorprendenti di un display 4K sono entrati nel gaming. Grazie alle frequenze di aggiornamento e ai tempi di risposta più veloci disponibili, i giocatori possono godersi ogni secondo del gioco e mirare con sicurezza.

Mentre ti prepari ad una nuova esperienza di gioco in Outriders, lascia che AORUS si occupi dell'hardware. Per maggiori dettagli, visita la pagina dell'evento: https://www.aorus.com/it-it/redeem/outriders/