GIGABYTE espande la serie VISION con l'SSD esterno USB 3.2 Gen2 x2 Type C

Gigabyte Technology, uno dei principali produttori globali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi la sua incursione nelle unità esterne portatili introducendo il suo primo SSD esterno - VISION DRIVE SSD 1TB - con interfaccia USB 3.2 Gen2x2 Type C che si unisce alla famiglia VISION. Ciò consente all'azienda di espandere ulteriormente la linea di prodotti VISION e di mostrare i suoi prodotti SSD leader di mercato, innovativi e ad alte prestazioni.

Vision DRIVE SSD 1TB è integrato con un'unità a stato solido PCIe Gen3 x4 da 1 TB (SSD) che offre agli utenti una velocità di lettura/scrittura ultra-elevata di 2000 MB/s. Sulla base dell'esperienza e della dedizione di GIGABYTE nello sviluppo e nella progettazione del prodotto, il nuovo VISION DRIVE SSD da 1TB offre performance eccellenti in termini di prestazioni e raffreddamento oltre alla sua quasi perfetta resistenza alle cadute. Per i creatori di contenuti che portano sempre con sé la propria unità portatile e per coloro che hanno bisogno di funzionalità di backup dei dati fuori sede, VISION DRIVE SSD 1TB è sicuramente la scelta ideale.

"Per molti utenti, in particolare per i creatori di contenuti, è imperativo che i dati o il lavoro importanti possano essere sottoposti rapidamente a backup su un dispositivo diverso sempre e ovunque", ha dichiarato Jackson Hsu, Product Management Director della Channel Solution Business Unit di GIGABYTE. "Rispetto ad altre soluzioni, il dispositivo di storage portatile ad alta capacità e ad alta velocità di GIGABYTE ha un prezzo ragionevole e un design intuitivo, il che lo rende la scelta migliore." "Potremmo non essere i primi ad operare nel campo dei drive esterni portatili, ma siamo sicuramente il giocatore più serio", sottolinea ancora. "Durante il processo di sviluppo dell'SSD esterno, VISION DRIVE SSD 1TB, i team di ricerca e sviluppo e ID hanno discusso energicamente e scambiato idee più e più volte mentre venivano eseguite iterazioni di prototipazione e test per identificare l'equilibrio ottimale tra prestazioni, raffreddamento e dimensioni, offrendo così ai consumatori il miglior SSD esterno. Ecco perché il prodotto ha una velocità di lettura/scrittura elevatissima di 2000 MB/s, quattro volte più veloce dei normali SSD esterni e una capacità di archiviazione di 1 TB, sufficiente per memorizzare i dati utilizzati di frequente, oltre alla migliore durata e dissipazione del calore della categoria. Crediamo che VISION DRIVE SSD da 1 TB sia sicuramente la scelta ideale per i creatori di contenuti e i professionisti impegnati nell'archiviazione e nel backup dei dati".

L'SSD esterno di GIGABYTE è il nuovo membro della famiglia VISION solo per essere preceduto dai suoi fratelli di memoria, scheda madre e schede grafiche. Il tema principale costante del prodotto presenta la superficie opaca bianca e a prova di impronte digitali combinata con il design del rivestimento in pelle, dandogli un tocco caldo meno comunemente visto nei prodotti 3C e un senso di qualità reso possibile con raffinatezza, pulizia, artigianalità ed eleganza racchiuse all'interno. Il design del fondo nero lo rende meno suscettibile allo sporco dall'ambiente circostante. Sotto l'aspetto elegante, è dotato di un affidabile chip controller Phison E12 ad alte prestazioni, di un flash NAND ad alta velocità da 1TB e di un'interfaccia USB 3.2 Gen2x2 Type C, che consente una velocità di lettura/scrittura sbalorditiva di 2000 MB/s, facilità d'uso, dimensioni compatte, capacità super elevata e prestazioni robuste.

Limitati dalle loro dimensioni, i normali dispositivi di archiviazione portatili hanno un design termico scadente. In particolare, i modelli NVMe sono altamente soggetti a operazioni instabili, anche a perdita di dati, a causa delle alte temperature durante le operazioni ad alta velocità. Per affrontare i problemi di dissipazione del calore, noi di GIGABYTE abbiamo testato numerosi progetti meccanici durante lo sviluppo di VISION DRIVE SSD 1TB e abbiamo scoperto che i risultati dei test reali sono persino migliori della nostra valutazione. Utilizzando materiali plastici eco-compatibili meno soggetti a fessurazioni e ammaccature, in combinazione con dozzine di nervature rinforzate, il prodotto finale può avere una resistenza meccanica superiore. Il modulo SSD è coperto da due dissipatori di calore in nano carbonio indipendenti con elevata conduttività termica. L'effetto di raffreddamento è ulteriormente migliorato con prese d'aria ben organizzate situate nella parte inferiore e ai lati del case senza compromettere l'estetica. Nei test effettivi, questo design può mantenere la temperatura superficiale a un livello confortevole anche durante le operazioni ad alta velocità e prevenire la perdita di prestazioni causata dal surriscaldamento.

Inoltre, per rendere l'SSD VISION più durevole e aumentare la sua resistenza alle cadute, fissiamo il PCB con bulloni che hanno una maggiore quantità di saldatura. Per migliorare ulteriormente la resistenza alle cadute utilizziamo una custodia protettiva in acciaio. I risultati dei test effettivi dimostrano che VISION DRIVE SSD da 1 TB soddisfa i requisiti delineati in MIL-STD-810G 516.6 degli standard militari statunitensi. Anche in caso di caduta da un'altezza di 122 cm, agli angoli del case si possono vedere solo pochi segni di attrito senza compromettere le prestazioni complessive, l'affidabilità e la praticità operativa.

VISION DRIVE SSD da 1 TB viene fornito con cavi USB di tipo C e di tipo A e una custodia da viaggio alla moda per utilizzarlo con maggiore flessibilità e riporre facilmente il dispositivo ei cavi. Ciò consente al prodotto di essere facilmente utilizzato tra le diverse piattaforme mainstream sul mercato, sfruttando appieno il potenziale della retrocompatibilità USB. Affinché gli utenti possano sfruttare appieno i vantaggi offerti da VISION DRIVE SSD 1TB, lanciamo anche VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit in grado di integrare i dispositivi VISION DRIVE SSD 1TB e la scheda di espansione host GC-USB 3.2 GEN2X2, consentendo agli utenti di utilizzarlo con schede madri selezionate e sfruttare appieno le prestazioni di accesso!

Poiché GIGABYTE è l'unico fornitore sul mercato a vantare la linea di prodotti SSD e le capacità di sviluppo del sistema, e perseguiamo incessantemente l'uso di materiali di alta qualità e tecnologia di durata nel corso degli anni, VISION DRIVE SSD 1TB viene sottoposto a severi test nei processi pertinenti e dimostra di essere la scelta migliore della categoria in termini di prestazioni, affidabilità, raffreddamento e capacità. VISION DRIVE SSD da 1 TB e VISION DRIVE 1TB Upgrade Kit sono ufficialmente lanciati. Per informazioni sulla disponibilità del prodotto, contattare il distributore locale.

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visita il sito ufficiale a questa pagina.