GIGABYTE lancia gli alimentatori per le GPU NVIDIA Ampere RTX 30

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e periferiche gaming, ha annunciato oggi i più recenti alimentatori dal design compatto: P850GM da 850W e P750GM da 750W, entrambi certificati 80 PLUS Gold e con design completamente modulare. Il fabbisogno energetico della nuova scheda grafica supera i 300 watt. Se scegli una CPU di fascia alta o componenti aggiuntivi, avrai bisogno di un P750GM da 750 watt o anche di un P850GM da 850 watt per soddisfare la richiesta di alimentazione del sistema. GIGABYTE ha migliorato il vecchio design del circuito e adottato nuovi materiali di alta qualità, in modo che l'alimentatore con una lunghezza di 16 cm o anche 18 cm possa essere notevolmente ridotto a 14 cm. Le prestazioni e la stabilità dell'alimentatore possono essere migliorate anche in condizioni ridotte. L'alimentatore di dimensioni ridotte è più adatto per l'installazione nel sempre più diffuso chassis di piccole dimensioni, in modo che anche i case più piccoli possano godere delle elevate prestazioni portate da maggiori wattaggi.

Il P850GM e il P750GM forniscono ciascuno 850 watt e 750 watt di potenza per soddisfare i requisiti di alimentazione di schede grafiche e CPU di fascia alta, in modo che i giocatori possano godersi i giochi ad alta intensità grafica senza preoccuparsi della mancanza di alimentazione. P850GM e P750GM forniscono entrambi quattro connettori PCIe a 6+2 pin per supportare le schede grafiche di grande potenza. Fornisce inoltre due connettori CPU a 4+4 pin per supportare completamente le schede madri di fascia medio-alta. Il condensatore principale è prodotto in Giappone e le PSU hanno superato la certificazione 80 PLUS Gold, fornendo un'efficienza di conversione superiore al 90%, consentendo ai giocatori di godere di un'alimentazione stabile e di alta qualità. Il design completamente modulare permette di installare solo i cavi necessari, rendendo l'intero sistema più pulito e consentendo una migliore dissipazione del calore. Inoltre, entrambi gli alimentatori introducono la funzione di arresto della ventola, che interromperà la rotazione della ventola durante la modalità standby o quando il consumo energetico è inferiore al 20%, aumentando così la vita del dispositivo.

GIGABYTE fornisce anche gli alimentatori P650B, P550B e P450B. Poiché questi alimentatori sono realizzati con materiali di alta qualità, possono ricevere la certificazione 80 PLUS Bronze, fornendo un'efficienza di conversione massima di oltre l'85%, che non solo dura più a lungo ma fa anche risparmiare. La grande ventola da 12 cm con cuscinetto idraulico è 1,4 volte più lunga del cuscinetto a manicotto standard e il rumore di funzionamento è inferiore.

Questi cinque alimentatori sono inoltre progettati con protezione da corrente e tensione OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP per offrire agli utenti la massima tranquillità per un uso a lungo termine. Il design semplice single rail + 12V consente agli utenti di utilizzarlo senza dover pianificare la distribuzione dei watt. GIGABYTE ha lanciato P850GM e P750GM per le nuove GPU e CPU di fascia alta e fornisce anche P650B, P550B e P450B per soddisfare tutti i livelli di esigenze, in modo che ogni sistema possa essere utilizzato per un lungo periodo di tempo.