GIGABYTE lancia il nuovo Case Full-Tower AORUS C700 GLASS

GIGABYTE, produttore leader mondiale di hardware gaming premium, ha annunciato oggi il nuovo gaming case full-tower – AORUS C700 GLASS è il primo case progettato sull'immagine del falco AORUS. Progettato per una potente espansione e un raffreddamento eccezionale, AORUS C700 GLASS supporta schede madri fino al formato E-ATX, sistema di raffreddamento a liquido da 420mm, fino a dieci unità SSD da 2,5 pollici e un totale di otto sistemi di ventole da 120mm, che consentono all'intero case di raggiungere il massimo in prestazioni e soluzione termica. AORUS C700 GLASS adotta vetro temperato nero traslucido su entrambi i lati, la speciale elaborazione del design del motivo AORUS sul lato sinistro può essere sincronizzata con altre luci RGB. I giocatori possono scaricare il software RGB FUSION 2.0 per personalizzare i vari effetti e colori di illuminazione RGB e sincronizzarli con tutti i dispositivi AORUS.

Espansione e raffreddamento superiori

AORUS C700 GLASS è progettato per prestazioni ed espansione di alto livello, supporta schede madri fino al formato E-ATX, CPU cooler da 198mm di altezza, scheda grafica da 490mm di lunghezza e PSU da 200mm. Il sistema di ventole può essere installato con tre ventole da 140mm o 120mm rispettivamente sui pannelli superiore e anteriore e una da 140mm o due da 120mm sul retro. Inoltre, AORUS C700 GLASS ha preinstallato non solo tre ventole PWM da 120mm nella parte anteriore, ma anche due ventole ARGB da 120mm nella parte posteriore. AORUS ha pre-realizzato l'eccezionale flusso d'aria per gli utenti senza installare una ventola aggiuntiva. Il sistema di raffreddamento a liquido può essere installato con un radiatore massimo di 420mm nella parte superiore, con un radiatore massimo di 360mm nella parte anteriore e con un radiatore massimo di 140mm nella parte posteriore. Per l'installazione degli hard-disk, può supportare 6 set di SSD da 2,5” e 4 set di spazio di installazione esclusivo per HDD da 3,5", inoltre l'HDD da 3,5" può anche essere sostituito da SSD da 2,5". In altre parole, il case può installare un totale di dieci SSD da 2,5 pollici. È quindi piuttosto adatto per gli utenti che necessitano di spazio di archiviazione abbondante. Inoltre, il design del modulo degli alloggiamenti per unità semplifica il montaggio da parte degli utenti.

Installazione verticale e orizzontale

Con supporto per l'installazione della GPU verticale o orizzontale, i giocatori hanno un'ulteriore opzione per scegliere il miglior posizionamento della scheda grafica. L'aspetto della scheda e gli effetti di illuminazione RGB possono offrire uno spettacolo affascinante.

Facile da installare. Facile da usare

L'utente può rimuovere facilmente i pannelli del case senza alcun attrezzo, è conveniente espandere il dispositivo e pulirlo regolarmente. In termini di modalità di installazione dell'alimentatore, gli utenti possono assemblare l'alimentatore con la piastra di montaggio in anticipo, quindi spingerlo nel case dal lato posteriore, il che consente all'utente di installarlo più facilmente ed è anche comodo per aggiornare i componenti. Inoltre, il controller hub ARGB e PWM integrato di AORUS C700 GLASS fornisce tre connettori ARGB a 3 pin 5v e cinque connettori PWM, che consentono agli utenti di collegare strisce RGB extra ed espandere più ventole.

Ampia interfaccia I/O

Dotato di quattro USB3.0, una porta USB 3.1 Gen2 di tipo C da 20 GB/s, una porta HDMI, audio, pulsanti RGB e pulsanti di velocità delle ventole. AORUS fornisce un design di interfaccia avanzato, per soddisfare le esigenze dei giocatori di collegare più dispositivi e periferiche.

Potere nascosto, bellezza elegante

Goditi un aspetto pulito nascondendo l'alimentatore e i cavi di alimentazione all'interno della cover dell'alimentatore, separando il calore dell'alimentatore dal resto del sistema. Il design della cover con apertura sul lato sinistro consente agli utenti di mostrare il design dell’alimentatore. Inoltre, la cabina sinistra e destra hanno entrambe lo spazio per la gestione di cavi e fascette di vari spessori, per consentire ai giocatori di gestire tutto perfettamente e più facilmente.

Per maggiori dettagli sul gaming case AORUS C700 GLASS visitare la pagina prodotto:

https://www.gigabyte.com/Chassis/GB-AC700G#kf