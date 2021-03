GIGABYTE lancia il nuovo Gaming Monitor M32Q

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, è entusiasta di annunciare un nuovo membro della gamma della serie M, il monitor da gioco GIGABYTE M32Q.

La gamma della serie M è progettata per migliorare la produttività del lavoro, offrendo allo stesso tempo un'esperienza di gioco ultraveloce e intrattenimento ottimale. L'esclusivo pulsante KVM sul lato posteriore consente agli utenti di passare rapidamente da un dispositivo all'altro.

La gamma è dotata di porte USB di tipo C che forniscono visualizzazione, dati e alimentazione ai dispositivi mobili. Collegando i dispositivi (supporto della modalità alternativa DisplayPort) al monitor direttamente, gli utenti possono utilizzare la tastiera e il mouse per controllare tali dispositivi e caricarli allo stesso tempo, offrendo diversi scenari di utilizzo e migliorando notevolmente la produttività.

GIGABYTE M32Q è un monitor con risoluzione QHD a schermo piatto da 32 pollici, dotato del più recente pannello SuperSpeed IPS per ottenere un tempo di risposta GTG di 1 ms con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz (OC 170 Hz), fornendo immagini in movimento fluide e una qualità delle immagini straordinaria. Per prestazioni cromatiche, colori a 8 bit e una gamma di colori estremamente ampia del 94% DCI-P3 / 120% sRGB che offre un'eccezionale accuratezza e uniformità del colore. Inoltre, è DisplayHDR400 certificato VESA per garantire una qualità di visualizzazione spettacolare per la migliore esperienza di gioco e visione di film.

Oltre alle fenomenali specifiche del pannello che garantiscono gaming ad alte prestazioni, non mancano le esclusive caratteristiche tattiche GIGABYTE. Il nuovo Aim Stabilizer Sync consente agli utenti di ridurre la sfocatura del movimento e allo stesso tempo abilitare la tecnologia V-Sync, offrendo una visione cristallina nel gioco FPS. Il tutto in combinazione con l'ultima funzione Eagle Eye, che è in grado di regolare le dimensioni dello schermo e i rapporti di ingrandimento che potenziano la capacità di mira al livello successivo!

Un'altra nuova funzionalità, il controllo del colore a 6 assi, consente agli utenti di regolare 6 colori (rosso, verde, blu, ciano, magenta e giallo) individualmente per visualizzare in modo più accurato la gamma di colori sul monitor che si adatta a molteplici scopi di utilizzo. Inoltre, per completare la perfetta esperienza audiovisiva, M32Q è dotato di stereo integrati che offrono agli utenti un'esperienza audio di qualità!

Per quanto riguarda la salute degli occhi, è cresciuta la preoccupazione per la prolungata esposizione alla luce blu dovuta al tempo trascorso davanti allo schermo, oltre all'impatto mondiale del Covid-19, che ha trasformato le nostre vite aumentando il tempo trascorso davanti ad uno schermo. GIGABYTE si impegna per il benessere dei propri utenti, pertanto il monitor da gioco M32Q è certificato da TÜV Rheinland e dall'associazione Eyesafe per garantire la riduzione delle emissioni blu, fornendo allo stesso tempo colori più vivaci.

Per informazioni dettagliate sul prodotto, si prega di visitare il nostro sito: https://www.gigabyte.com/it/Monitor/M32Q#kf