GIGABYTE lancia l'alimentatore AORUS P1200W

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi il nuovo alimentatore AORUS P1200W 80+ Platinum Modular. AORUS P1200W ha una funzione di monitoraggio digitale in tempo reale, che consente ai giocatori di monitorare le varie condizioni dell'alimentatore per garantire un funzionamento stabile.

L'ampio display LCD sull'alimentatore non solo può visualizzare varie informazioni operative in tempo reale, ma può anche essere personalizzato secondo varie modalità di visualizzazione. AORUS P1200W è dotato di certificazione 80 PLUS Platinum, design modulare, 100% condensatori giapponesi, ventola intelligente con doppio cuscinetto a sfera da 140 mm, design a rail singolo +12 V e multipla protezione dei circuiti. Inoltre, le sue incredibili dimensioni compatte lo rendono compatibile con qualsiasi case senza vincoli di spazio. Con il crescente consumo energetico di CPU e GPU di fascia alta, AORUS P1200W sarà una scelta indispensabile per i migliori giocatori.

La caratteristica principale di AORUS P1200W è la funzione di monitoraggio digitale. Diversi valori dell'alimentatore possono essere monitorare in tempo reale, come la potenza di output e la corrente per ogni voltaggio, velocità e temperatura della ventola, ecc. I gamers possono tenere traccia dello status operativo dell'alimentatore per garantirne il funzionamento stabile. L'ampio monitor LCD può monitorare direttamente e facilmente lo stato dell’alimentazione senza dover installare alcun software.

Lo status di alimentazione può anche essere visualizzato sullo schermo del computer tramite AORUS Engine, fornendo ai giocatori un altro modo per monitorare l'alimentazione. Attraverso il software RGB Fusion, gli utenti possono personalizzare il display LCD secondo le proprie preferenze. Possono aggiungere file da visualizzare come MP4 e GIF con la modalità video, o con la modalità immagine o la modalità testo. I gamers possono personalizzare e visualizzare vari setup in base alle proprie esigenze; possono, inoltre, scegliere l'effetto luminoso dell'alimentatore tra una miriade di modalità di illuminazione e creare uno stile di gioco personale unico.

L'alimentatore AORUS P1200W ha superato la certificazione 80 PLUS Platinum. L'efficienza energetica di oltre il 92% non solo riduce la dispersione di calore, ma aiuta anche i giocatori a risparmiare sulle bollette elettriche. L'alimentatore utilizza al 100% condensatori giapponesi di alta qualità per fornire una migliore efficienza, stabilità e una maggiore durata. La grande ventola intelligente con doppio cuscinetto a sfera da 140 mm riduce al minimo il rumore mentre fornisce la migliore dissipazione del calore. La ventola intelligente rileva lo stato di utilizzo corrente e regola automaticamente la velocità della ventola.

Quando il carico di potenza è inferiore al 20%, la ventola si arresta automaticamente per ottenere un ambiente privo di rumore. La ventola adotta la più resistente struttura a doppio cuscinetto a sfera, con una durata di oltre 50.000 ore, che migliora notevolmente l'affidabilità dell'alimentatore. AORUS P1200W non solo ha integrati i design di protezione del circuito OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP, ma ha anche superato severi test di varie normative di sicurezza nazionali. Fornisce l'alimentazione più stabile e abbondante per il sistema, protegge vari dispositivi dentro al computer e offre ai gamers tranquillità e un'esperienza stabile.

Con l'aiuto delle eccellenti capacità di progettazione degli ingegneri e della tecnologia di dissipazione del calore su vari componenti hardware, e l'uso di materiali di qualità superiore, AORUS ha ridotto le dimensioni di un alimentatore da 1200 W che è generalmente progettato per essere lungo 200 mm, a un’incredibile lunghezza di 160 mm.

Non solo si può disporre di più spazio per rendere più fluida la circolazione dell'aria nel case, ma l’alimentatore può anche essere installato più facilmente in un chassis piccolo, consentendo ai giocatori di godere di massime prestazioni anche in un case ridotto. Il design completamente modulare consente ai giocatori di installare i cavi necessari nel cabinet in base alla propria configurazione hardware.

Accoppiato con un design a cavi piatti, AORUS P1200W può ridurre efficacemente l'interferenza del flusso d'aria e migliorare l'effetto di dissipazione del calore nel chassis. Il design a rail singolo +12V è il preferito di ogni cliente e i gamers possono godere dei vantaggi di una grande quantità di corrente senza limiti. Per consentire all'alimentatore di funzionare stabilmente per un periodo di tempo più lungo, AORUS P1200W dispone anche di una precisa funzione di rimozione della polvere della ventola, che può ridurre l'accumulo di polvere nell'alimentatore.

Con il crescente consumo energetico di CPU e GPU di fascia alta, un alimentatore ad alto wattaggio di 1200 W sarà una scelta obbligata per i migliori gamers. AORUS P1200W è leader di mercato e offre la scelta migliore, consentendo ai videogiocatori di godere di massime prestazioni senza essere limitati dall’ingombro del case. L'alimentatore AORUS P1200W è la scelta migliore per tutti i gamers in termini di qualità, aspetto, dimensioni e funzionalità.