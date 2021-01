GIGABYTE lancia l'alimentatore P1000GM

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri, schede grafiche e hardware gaming, ha annunciato oggi l'ultimo alimentatore dal design compatto: P1000GM - 1000W certificato 80 PLUS Gold con un design completamente modulare.

Per soddisfare le esigenze dei giocatori di fascia alta e degli overclocker, P1000GM fornisce fino a 1000 watt di potenza ed è inoltre realizzato con materiali di alta qualità. I condensatori principali sono realizzati in Giappone, accoppiati a varie protezioni di corrente e tensione OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP e ventola silenziosa semipassiva intelligente per fornire fino a 10 anni di garanzia.

Il design completamente modulare con single rail da +12V semplificano i passaggi e il tempo di installazione per i giocatori. Inoltre, P1000GM è leader del settore nella riduzione delle dimensioni dell'alimentatore da 1000 watt, rendendo facile l'installazione di alimentatori di grande potenza in differenti case, anche quelli piccoli che recentemente sono diventati sempre più popolari.

Il fabbisogno energetico delle nuove schede grafiche e delle CPU di fascia alta sta diventando sempre più alto. Per soddisfare le esigenze dei giocatori di fascia alta e degli overclocker, ottenere una migliore efficienza energetica e fornire una potenza stabile, GIGABYTE ha lanciato il P1000GM con un'enorme potenza di 1000 watt. Il P1000GM può soddisfare i requisiti di alimentazione delle schede grafiche e delle CPU di fascia alta, così i giocatori possono godersi i giochi ad alta intensità grafica senza preoccuparsi della mancanza di alimentazione.

Il design completamente modulare permette di installare solo i cavi necessari, rendendo l'intero sistema più pulito e consentendo una migliore dissipazione del calore. Il P1000GM fornisce sei connettori PCIe a 6+2 pin per supportare le schede grafiche di grande potenza. Fornisce inoltre due connettori CPU a 4+4 pin per supportare completamente le schede madri di fascia medio-alta.

Il design single rail +12V consente agli utenti di utilizzarlo senza dover pianificare la distribuzione della potenza. Inoltre, GIGABYTE ha migliorato il vecchio design del circuito e adottato nuovi materiali di alta qualità in modo che l'alimentatore da 1000W con una lunghezza di 16cm o addirittura 18cm possa essere notevolmente ridotto a 14cm. P1000GM non è solo adatto a tutti i tipi di case, ma consente anche ai case piccoli di godere delle alte prestazioni portate da un grande wattaggio.

I condensatori principali sono prodotti in Giappone. L'alimentatore ha superato la certificazione 80 PLUS Gold, fornendo oltre il 90% di efficienza energetica, consentendo ai giocatori di risparmiare molto sulle bollette elettriche godendo di un'alimentazione stabile. La durata della ventola con cuscinetto idraulico da 12cm è 1,4 volte superiore a quella del cuscinetto a manicotto standard.

La ventola smetterà di ruotare in modalità standby o quando il consumo energetico è inferiore al 20%, prolungando così la durata del dispositivo. P1000GM è progettato con protezione da corrente e tensione OVP / OPP / SCP / UVP / OCP / OTP, oltre a una garanzia di 10 anni, che consente agli utenti di utilizzarlo con tranquillità.

Per soddisfare i requisiti dei differenti tipi di giocatori, GIGABYTE fornisce anche alimentatori certificati 80 PLUS Gold P850GM e P750GM, e alimentatori certificati 80 PLUS Bronze P650B, P550B e P450B. Tutti questi alimentatori di nuova generazione di dimensioni compatte sono realizzati con materiali di alta qualità, hanno una maggiore durata e sono adatti a differenti tipi di case.

Maggiori informazioni sul P1000GM sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.