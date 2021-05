GIGABYTE lancia l’ultimo SSD PCIe 3.0 x4 della serie M30

GIGABYTE Technology, uno dei principali produttori mondiali di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware, annuncia oggi l'ultimo SSD NVMe M.2 con interfaccia PCle 3.0 x4, che offre due opzioni di capacità di 1 TB e 512 GB.

Per migliorare la dissipazione del calore e la stabilità, GIGABYTE introduce per la prima volta il PCB in rame 2x leader tra le unità SSD della serie M30 per l'aumento delle prestazioni a basse temperature e durata. Inoltre, l'unità SSD della serie M30 continua ad utilizzare la tecnologia Ultra Durable basata sull'impegno e la perseveranza di GIGABYTE nell’assicurare sempre un prodotto di qualità superiore agli utenti, in modo da rappresentare la soluzione ideale in termini di stabilità ed elevate prestazioni dell’unità SSD.

Dal punto di vista del rapporto costo-prestazioni, l'unità SSD PCle 3.0 rimane comunque nell’ambito del mainstream, anche se l'unità SSD PCle 4.0 si è fatta notare sul mercato per qualche tempo. Le unità SSD GIGABYTE della serie M30 supportano una velocità di lettura di 3500 MB/s, grazie all’interfaccia NVMe PCle 3.0 x4 con socket M.2 di tipo 2280, la cui architettura NVMe offre una velocità di lettura/scrittura 6 volte superiore rispetto alle tradizionali unità SSD SATA.

Migliorata dall'esclusivo PCB in rame 2x, l'unità SSD della serie M30 può dissipare il calore in modo più efficiente per abbassare la temperatura fino a 15℃ rispetto a un generico SSD, liberando ulteriormente il suo potenziale nelle prestazioni. Lo speciale dissipatore M.2 progettato sulle schede madri GIGABYTE ottimizza anche la dissipazione termica.

Rispetto alla complessità della disposizione dei cavi e dell'alimentazione sui tradizionali SSD SATA da 2,5 pollici, le unità SSD GIGABYTE della serie M30 forniscono una configurazione molto più semplice senza alcun cablaggio esterno, che può gestire efficacemente un set up del flusso d'aria nello chassis per controllare in modo ottimale la temperatura del sistema. Potenziati dalle caratteristiche di elevate prestazioni, eccellente dissipazione del calore, stabilità e facilità di installazione, gli SSD della serie M30 rappresentano la soluzione migliore per gli utenti che intendono eseguire l'aggiornamento da SSD SATA da 2,5 pollici a SSD NVMe M.2 con un budget inferiore.

Per poter fornire prestazioni di accesso più stabili e definitive, GIGABYTE verifica le unità SSD della serie M30 con tutte le altre serie di schede madri con chipset diversi mediante vari programmi di test ad alto carico, nonché vari test di simulazione di ambienti ad elevata temperatura ed alta pressione, in modo da garantire che ogni unità SSD possa passare il test più severo in termini di qualità e durata.

“Rispetto alle unità SSD con interfaccia SATA da 2,5 pollici, i prodotti PCle 3.0 x4 M.2 presentano il vantaggio di avere dimensioni ridotte ed elevate prestazioni. Il prezzo competitivo li rende anche un'opzione migliore per coloro che preferiscono prestazioni di archiviazione più elevate rispetto ai modelli PCle 4.0, avendo a disposizione un budget limitato". È quanto ha affermato Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development.

"Da anni, i prodotti SSD di GIGABYTE si sono guadagnati una solida reputazione grazie alle loro prestazioni eccellenti e ad una qualità superiore. L’unità SSD della serie GIGABYTE M30 è progettata sulla base di tale reputazione, e adotta in modo innovativo il rinomato PCB in rame 2x dalle line up delle schede madri per fornire prestazioni e stabilità ottimizzate. Migliorato dall'impegno di GIGABYTE nell’offrire una qualità sempre più elevata, questa unità SSD con due opzioni di capacità di 1 TB e 512 GB soddisfa perfettamente le esigenze degli utenti in termini di alte prestazioni, calore ridotto, ultra-durevolezza e stabilità da parte degli utenti".

Le unità SSD GIGABYTE PCle della serie M30 offrono 5 anni di garanzia, e saranno presto disponibili sul mercato. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale a questa pagina.