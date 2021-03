GIGABYTE lancia la AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di hardware da gaming premium, ha annunciato oggi la nuova scheda grafica AMD – AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE 12G, supportata dall’architettura AMD RDNA 2.

Ereditando il design a tre anelli RGB di ultima generazione, la sorgente luminosa guida la luce internamente in modo da creare effetti di luce RGB più luminosi e naturali, ottenendo un meraviglioso equilibrio tra raffreddamento e illuminazione.

AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE non solo mantiene lo spirito di design della precedente generazione, ma ha anche un distinto riconoscimento del prodotto nell'industria dell'hardware, esprimendo perfettamente l'arte del gaming, e ancora una volta remixa lo stile classico.

Inoltre, i giocatori hanno più libertà di personalizzare luci RGB uniche, e ci sono fino a 8 tipi di mix di colori da creare sull'effetto "Dazzling" tramite il software RGB Fusion 2.0.

AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE adotta il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X con tre ventole, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a diretto contatto con la GPU, ventole attive 3D e sistema Screen Cooling che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono sempre la scheda grafica a una temperatura bassa, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti. Il sistema Screen Cooling estende il dissipatore di calore per consentire il passaggio del flusso d'aria, fornendo una migliore dissipazione del calore.

Le schede grafiche AORUS sono sinonimo di qualità premium. Utilizzano nano lubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, garantendo quasi la durata del doppio cuscinetto a sfere e garantendo un funzionamento silenzioso.

Le schede grafiche AORUS utilizzano un design di alimentazione multifase per consentire ai MOSFET di funzionare a temperature più basse e un design di protezione da sovratemperatura e bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, oltre a induttanze e condensatori certificati Ultra Durable, per fornire prestazioni eccellenti e maggiore durata del sistema.

La piastra posteriore in metallo non solo rafforza la struttura complessiva della scheda grafica, ma impedisce anche che il PCB si pieghi o subisca danni. L'indicatore di alimentazione avviserà i giocatori con una luce lampeggiante in caso di anomalie dell'alimentazione.

AORUS mantiene la qualità del prodotto secondo gli standard più elevati e fornisce una garanzia del prodotto di 4 anni (è richiesta la registrazione online entro 30 giorni dall'acquisto) in modo che i clienti possano godersi la migliore esperienza di gioco con la massima tranquillità.