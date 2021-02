GIGABYTE lancia la GPU AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12GB

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, uno dei principali produttori di hardware di gioco premium, ha rilasciato la nuova serie AORUS ELITE - AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12G. Ereditando il design a tre anelli RGB dell’ultima generazione, la sorgente luminosa guida la luce internamente in modo da creare un effetto di luce RGB più luminoso e naturale. In questo modo si ottiene anche un meraviglioso equilibrio tra raffreddamento e luci RGB.

AORUS ELITE non solo mantiene lo spirito di design dell’ultima generazione, ma ha anche un distinto riconoscimento del prodotto nell'industria dell'hardware, esprimendo perfettamente l'arte del gaming, e ancora una volta remixa lo stile classico. Inoltre, i giocatori hanno più libertà di scegliere luci RGB uniche e ci saranno fino a 8 tipi di mix di colori da creare sull'effetto "Dazzling" tramite il software RGB Fusion 2.0.

La serie AORUS ELITE è perfetta per gli appassionati che amano i marchi di fascia alta. Con luci RGB uniche, design e prestazioni, i giocatori possono mostrare la loro potenza dentro e fuori dai giochi. La AORUS GeForce RTX 3060 ELITE 12G sarà ufficialmente disponibile sul mercato il 25 febbraio.

Raffreddamento e prestazioni a 360 gradi

Le schede grafiche della serie AORUS ELITE adottano il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X, sono dotate di 3 ventole a pale uniche, rotazione alternata, GPU a contatto diretto con tubi di calore in rame composito, ventola attiva 3D e tecnologia Screen Cooling, che insieme forniscono una dissipazione del calore altamente efficiente. Queste tecnologie di raffreddamento mantengono la scheda grafica a bassa temperatura in qualsiasi momento, garantendo prestazioni più elevate e più stabili.

La ventola centrale gira al contrario per ottimizzare il flusso d'aria per la dissipazione del calore, consentendo prestazioni più efficienti a una temperatura inferiore. La tecnologia Screen Cooling estende il dissipatore di calore per consentire il passaggio del flusso d'aria, fornendo una migliore dissipazione ed evitando l'accumulo di calore. Lo switch Dual BIOS integrato consente ai giocatori di scegliere tra la modalità OC e SILENT in base alle proprie esigenze senza software. Entrambe le modalità offrono le impostazioni ottimali messe a punto da GIGABYTE, fornendo una funzionalità pratica e più flessibile per i giocatori.

Durabilità totale

Le schede grafiche AORUS sono sinonimo di qualità premium. L'uso del nanolubrificante al grafene non solo rende il funzionamento della ventola più silenzioso, ma ne estende anche la durata di oltre due volte, rendendo le ventole durevoli come quelle con doppi cuscinetti a sfera. Il design dell'alimentatore multifase consente ai MOSFET di funzionare a una temperatura più bassa, e il design della protezione da sovratemperatura e il bilanciamento del carico per ciascun MOSFET, oltre alle induttanze e ai condensatori certificati Ultra Durable, consentono prestazioni eccellenti e maggiore durata del sistema.

La piastra posteriore non solo rafforza la struttura complessiva, ma impedisce anche al PCB di piegarsi. AORUS mantiene la qualità del prodotto secondo gli standard più elevati e fornisce ai clienti una garanzia del prodotto di 4 anni (è richiesta la registrazione online entro 30 giorni dall'acquisto) in modo che i clienti possano godersi la migliore esperienza gaming con la massima tranquillità.

Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale GIGABYTE: http://it.gigabyte.com