GIGABYTE lancia la nuova serie di Liquid Cooler All-In-One AORUS WATERFORCE X

GIGABYTE TECHNOLOGY Co.Ltd, produttore leader di schede madri e schede grafiche, ha annunciato oggi AORUS WATERFORCE X, la nuova serie di Liquid Cooler AIO. In seguito al successo di AORUS LIQUID COOLER, la serie AORUS WATERFORCE X offre 3 dimensioni del radiatore da 240/280/360mm, che soddisfano le varie esigenze degli utenti per un robusto supporto alle CPU multicore ad alte prestazioni su piattaforme Intel e AMD.

Oltre alla compatibilità per una moltitudine di PC-build, AORUS WATERFORCE X migliora ogni aspetto, funzione e design. Il diametro del tubo da 7,8mm migliora il flusso del 37% ed è progettato con pompa ad asse in ceramica per ottimizzare la durata e la dissipazione del calore. La struttura principale della ventola con nanolubrificante al grafene riduce il tasso di usura sul cuscinetto e il deposito di carbonio grazie al suo basso coefficiente di attrito e all'elevata lubrificazione, e offre un funzionamento più silenzioso.

Il rinomato design del display LCD integra modalità più innovative e impostazioni personalizzate, tra cui l'esclusivo Chibi Time e il supporto del formato MP4/GIF/JPG. Attraverso la nuova porta Micro SD integrata, gli utenti sono ancora più liberi di caricare i materiali preferiti per la visualizzazione e, abbinato a più modalità di illuminazione di RGB FUSION, AORUS WATERFORCE X consente infinite possibilità di personalizzazione.

"Seguendo gli elogi del raffreddamento AIO della generazione precedente, la serie AORUS WATERFORCE X mantiene il notevole design esclusivo con una serie di miglioramenti in risposta al feedback degli utenti." Ha affermato Jackson Hsu, Direttore della divisione GIGABYTE Channel Solutions Product Development. "Oltre alle caratteristiche di lunga durata, alte prestazioni e alta compatibilità, la personalizzazione avanzata del display LCD e il design dell'illuminazione RGB di AORUS WATERFORCE X consentono agli utenti un controllo completo delle condizioni del loro sistema, creando un sistema elegante personale e un eccezionale esperienza d’uso del raffreddamento a liquido AIO.

Alta dissipazione termica con più silenziosità e durata

CPU multicore e con un numero di core elevato sono la norma per le build di fascia alta, ma velocità di clock più elevate possono generare calore in eccesso che rallenta le prestazioni. Il raffreddamento efficace della CPU diventa un fattore chiave per le prestazioni del sistema, per questo i dissipatori AORUS WATERFORCE X sono progettati specificamente per gestire il calore generato dalle CPU di ultima generazione. Il diametro del tubo è stato ampliato da 5,1mm a 7,8mm, il che aumenta il flusso d'acqua del 37% dissipando il calore più velocemente ed efficientemente. Il nuovo AIO è dotato di un design dell'asse in ceramica che fornisce una migliore resistenza ai danni e capacità anti-corrosione, consentendo una maggiore durata rispetto all'asse metallico.

Una struttura della ventola a doppio cuscinetto a sfere che ha un'efficienza e una durata superiori è sempre la scelta migliore per i radiatori delle soluzioni di raffreddamento a liquido, tuttavia vibrazioni e rumori di attrito si verificano quando la velocità della ventola è bassa. Per fornire la soluzione di raffreddamento a liquido più silenziosa, AORUS WATERFORCE X presenta nanolubrificante al grafene per ridurre il rumore di circa il 15% rispetto ai precedenti dissipatori a liquido a parità di stabilità e bassa velocità della ventola.

Dopo numerosi test, le pale della ventola da 120mm sono state abbinate al radiatore da 360mm per la migliore sinergia nel fornire la dissipazione del calore più efficiente con il minimo rumore. La ventola mantiene il rumore al livello minimo anche quando funziona alla massima velocità. Nel test Cinebench R23 per carichi pesanti, anche le CPU AMD Ryzen 9 5950X con TDP di 105W possono eseguire tutti i core a 4,6GHz su 16 core accoppiati con AORUS WATERFORCE X 240. Ciò dimostra le prestazioni premium della serie AORUS WATERFORCE X di GIGABYTE.

Mostra il tuo stile personale

AORUS WATERFORCE X SERIES continua a presentare un impressionante display LCD circolare dall'estetica gaming. Oltre alle quattro modalità predefinite Enthusiast Mode, Function Mode, Text Custom Mode, e Image Custom Mode, vengono aggiunte diverse funzioni interessanti. La modalità di immagine personalizzata è stata migliorata per un maggiore supporto dei formati MP4/GIF/JPG, così come la nuova modalità "Chibi Time" e il supporto di input di testo personalizzato multilingue. Con il nuovo esclusivo Display Rotator, progettato per essere ruotato manualmente di 330 gradi, gli utenti sono liberi di regolare il testo e le immagini visualizzati con l'angolazione preferita più facilmente. Un dettaglio speciale della serie AORUS WATERFORCE X è il design innovativo della porta Micro SD integrata, che rompe i limiti di visualizzazione sui dissipatori a liquido. Gli utenti possono ora memorizzare tutte le loro immagini o video preferiti in un formato compatibile e caricarli sul display LCD tramite il pannello di controllo LCD all'interno di RGB FUSION 2.0. La capacità illimitata della scheda SD libera la creatività degli utenti e permette di creare una fusione di stile perfetta tra schede madri e periferiche per creare un sistema elegante e distinto.

Con il software RGB Fusion 2.0 gli utenti possono regolare il testo, l'immagine e i video visualizzati sul display LCD, nonché le molteplici modalità di illuminazione a LED digitali ARGB integrate, creando sistemi di gioco personalizzati con effetti di luce fluidi. Inoltre, RGB Fusion 2.0 consente agli utenti di sincronizzare le funzioni RGB sulle loro periferiche e supporta più ventole per sincronizzare il pattern di illuminazione tramite il nuovo connettore ARGB accessorio. Oltre all'affascinante illuminazione, RGB FUSION 2.0 consente agli utenti di controllare il nome del modello di CPU / velocità di clock / acqua, temperature CPU e VRM, mentre AORUS ENGINE fornisce un solido controllo sulla dissipazione del calore del dispositivo di raffreddamento e della CPU tramite il controllo istantaneo del numero di giri della ventola / pompa. La serie AORUS WATERFORCE X offre il sistema di raffreddamento a liquido più elegante con funzionalità e personalizzazione senza limiti.

AORUS WATERFORCE X SERIES è disponibile in 3 dimensioni del radiatore, 240/280/360 mm, tutte testate e dotate delle corrette dimensioni delle ventole e delle impostazioni di velocità delle ventole per garantire la migliore corrispondenza per un'elevata efficienza di raffreddamento e supporto ottimale per le prestazioni estreme delle CPU multicore sulle piattaforme Intel e AMD.

Visita il sito web di GIGABYTE per ulteriori informazioni sul dispositivo di raffreddamento a liquido AIO premium AORUS WATERFORCE X con prestazioni di raffreddamento estreme, durabilità ed estetica elegante: https://www.gigabyte.com/Thermal-Solution

Per maggiori informazioni e novità sui prodotti GIGABYTE, visita il sito ufficiale: http://it.gigabyte.com