GIGABYTE lancia la scheda grafica AORUS Radeon RX 6900 XT WATERFORCE WB 16G

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, uno dei principali produttori di hardware premium, ha annunciato oggi la scheda grafica GIGABYTE WATERFORCE - AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G. La scheda grafica AORUS WATERFORCE unisce la più recente GPU premium Radeon RX 6900 XT alla tecnologia di AORUS “Leak-Detection” in attesa di brevetto, offrendo il meglio per quanto riguarda i sistemi water-cooling di fascia alta.

AORUS Radeon RX 6900 XT XTREME WATERFORCE WB 16G è progettata con la tecnologia "Leak Detection" in attesa di brevetto. Il circuito di rilevamento delle perdite integrato copre l'intero impianto e il water block, e può avvisare tempestivamente gli utenti con una luce lampeggiante al primo segnale di perdita, in modo che gli utenti possano affrontare la situazione in anticipo, prevenendo ulteriori danni al sistema.

AORUS WATERFORCE WB è ideale per coloro che desiderano realizzare sistemi di raffreddamento liquido open-loop. GIGABYTE è specializzata in soluzioni di raffreddamento termico, fornendo una spaziatura ottimale dei canali tra le micro alette per un migliore trasferimento di calore dalla GPU tramite flussi d'acqua stabili. Le micro alette in rame progettate per dissipare il calore accorciano anche il percorso di conduzione del calore dalla GPU, in modo che il calore possa essere trasferito rapidamente.

GIGABYTE fornisce qualità professionale assemblata in fabbrica, illuminazione RGB Fusion 2.0, piastra posteriore di protezione in metallo e componenti certificati ULTRA DURABLE. Tutte queste caratteristiche rendono le schede grafiche AORUS WATERFORCE la scelta migliore.

Se l'utente sostituisce la scheda grafica raffreddata ad aria con un kit di raffreddamento a liquido di terze parti, oltre ad aumentare il rischio di danni alla scheda grafica, perde anche la garanzia. Il water block installato da GIGABYTE è stato progettato e testato a livello professionale per dissipare accuratamente il calore generato dalla scheda grafica, e offre una migliore efficienza di dissipazione del calore rispetto ai kit di terze parti.

Desideriamo fornire agli utenti il miglior servizio possibile. Per questo motivo, oltre alla nostra garanzia standard di 3 anni, offriamo un ulteriore anno di protezione gratuita per la tua scheda grafica. Puoi usufruire di una garanzia di 4 anni registrandoti sul sito web entro 30 giorni dall'acquisto.