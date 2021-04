GIGABYTE lancia la scheda grafica GeForce RTXT 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, produttore leader di hardware gaming premium, ha annunciato oggi la scheda grafica GeForce RTX 3080 GAMING OC WATERFORCE WB 10G alimentata dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080.

Sia che gli utenti stiano cercando di soddisfare le esigenze dei loro sistemi di fascia alta raffreddati a liquido, o di godere dei vantaggi di GPU e CPU raffreddate a liquido, la scheda grafica GIGABYTE GAMING OC WATERFORCE è la scelta migliore. GIGABYTE fornisce schede grafiche raffreddate a liquido facili da installare e di qualità garantita per PC desktop.

Con il continuo aumento del consumo energetico della CPU, le schede madri raffreddate ad acqua di fascia alta sul mercato stanno diventando sempre più popolari. La scheda grafica GIGABYTE GAMING OC WATERFORCE, facile da installare e di qualità garantita, è la soluzione migliore per il sistema di raffreddamento ad acqua, quindi il sistema di raffreddamento ad acqua non è più una scelta difficile.

Basta investire un po 'di più rispetto alla versione GAMING OC raffreddata ad aria e puoi goderti i vantaggi del raffreddamento ad acqua per GPU e CPU. La scheda grafica GAMING OC WATERFORCE è dotata di una GPU overcloccata top di gamma. Fornisce una soluzione di raffreddamento completa per tutti i componenti chiave della scheda grafica.

Si prende cura non solo della GPU ma anche di VRAM e MOSFET per garantire un funzionamento stabile dell'overclock e una maggiore durata. GIGABYTE fornisce qualità professionale dell’assemblaggio, effetti di illuminazione RGB Fusion 2.0, piastra posteriore protettiva in metallo e componenti certificati ULTRA DURABLE.

Tutte queste caratteristiche rendono le schede grafiche GAMING OC WATERFORCE la scelta migliore. Il design dello switch fisico per il Dual BIOS consente agli utenti di scegliere tra la modalità OC e la modalità Standard in base alle proprie esigenze.

Se l'utente sostituisce la scheda grafica raffreddata ad aria con il kit di raffreddamento a liquido di terze parti, oltre ad aumentare il rischio di danni alla scheda grafica, si perde anche la garanzia. Il waterblock installato da GIGABYTE è stato progettato e testato professionalmente per dissipare accuratamente il calore generato dalla scheda grafica. Ha una migliore efficienza di dissipazione del calore rispetto ai kit di terze parti.

Vogliamo che i nostri clienti sperimentino il miglior servizio che abbiano mai avuto. Questo è il motivo per cui oltre alla nostra garanzia standard di 3 anni, vogliamo offrire un ulteriore anno di protezione gratuita per la tua scheda grafica. È possibile usufruire di una garanzia di 4 anni registrandosi sul sito web entro 30 giorni dall'acquisto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del produttore, a questa pagina.